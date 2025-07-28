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Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту - РИА Новости, 28.07.2025
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Краснодарский край
 
10:12 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kondratev-2031848152.html
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту - РИА Новости, 28.07.2025
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что к концу 2030 года на Кубани оснастят и переоборудуют 106 культурных учреждений,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:12:00+03:00
2025-07-28T10:12:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
новороссийск
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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что к концу 2030 года на Кубани оснастят и переоборудуют 106 культурных учреждений, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что работы проведут по национальному проекту "Семья". "Нацпроекты помогают развивать различные сферы жизни. "Семья", в том числе, направлен на обновление инфраструктуры культуры. К концу 2030 года по нему оснастим и переоборудуем 106 учреждений - библиотеки, театры, детские школы искусств. Они станут доступными и комфортными пространствами для творчества, где взрослые и дети смогут развивать свой потенциал", - рассказал Вениамин Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба. Глава Кубани добавил, что такие культурные центры притяжения есть во всех кубанских городах и станицах, они пользуются большой популярностью у жителей, укрепляют семейные ценности и создают условия для комфортной жизни. В числе объектов, которые обновят до конца 2030 года, 16 библиотек, их переоснастят по модельному стандарту. Сообщается также, что современное оборудование будет поставлено в девять муниципальных театров. Новые музыкальные инструменты, технические средства обучения, специализированное оборудование и учебно-методическую литературу получат 80 детских школ искусств и училищ, об этом информирует пресс-служба администрации края. Кроме того, сообщается, что в 2025 году откроют 5 модельных библиотек в Сочи, Новороссийске, Крымском районе и Туапсинском муниципальном округе, а в краевой столице продолжат модернизировать Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".
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краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, новороссийск
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Вениамин Кондратьев, Новороссийск
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту

Кондратьев: 106 культурных учреждений на Кубани обновят к концу 2030 года

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что к концу 2030 года на Кубани оснастят и переоборудуют 106 культурных учреждений, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что работы проведут по национальному проекту "Семья".
"Нацпроекты помогают развивать различные сферы жизни. "Семья", в том числе, направлен на обновление инфраструктуры культуры. К концу 2030 года по нему оснастим и переоборудуем 106 учреждений - библиотеки, театры, детские школы искусств. Они станут доступными и комфортными пространствами для творчества, где взрослые и дети смогут развивать свой потенциал", - рассказал Вениамин Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба.
Глава Кубани добавил, что такие культурные центры притяжения есть во всех кубанских городах и станицах, они пользуются большой популярностью у жителей, укрепляют семейные ценности и создают условия для комфортной жизни.
В числе объектов, которые обновят до конца 2030 года, 16 библиотек, их переоснастят по модельному стандарту. Сообщается также, что современное оборудование будет поставлено в девять муниципальных театров. Новые музыкальные инструменты, технические средства обучения, специализированное оборудование и учебно-методическую литературу получат 80 детских школ искусств и училищ, об этом информирует пресс-служба администрации края.
Кроме того, сообщается, что в 2025 году откроют 5 модельных библиотек в Сочи, Новороссийске, Крымском районе и Туапсинском муниципальном округе, а в краевой столице продолжат модернизировать Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького.
Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".
Анапа - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Альтернативные виды отдыха в Анапе предложили на Кубани взамен пляжного
25 июля, 13:51
 
Краснодарский крайКраснодарский крайСочиВениамин КондратьевНовороссийск
 
 
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