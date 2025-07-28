https://ria.ru/20250728/kondratev-2031848152.html
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту - РИА Новости, 28.07.2025
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что к концу 2030 года на Кубани оснастят и переоборудуют 106 культурных учреждений,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:12:00+03:00
2025-07-28T10:12:00+03:00
2025-07-28T10:12:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что к концу 2030 года на Кубани оснастят и переоборудуют 106 культурных учреждений, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что работы проведут по национальному проекту "Семья". "Нацпроекты помогают развивать различные сферы жизни. "Семья", в том числе, направлен на обновление инфраструктуры культуры. К концу 2030 года по нему оснастим и переоборудуем 106 учреждений - библиотеки, театры, детские школы искусств. Они станут доступными и комфортными пространствами для творчества, где взрослые и дети смогут развивать свой потенциал", - рассказал Вениамин Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба. Глава Кубани добавил, что такие культурные центры притяжения есть во всех кубанских городах и станицах, они пользуются большой популярностью у жителей, укрепляют семейные ценности и создают условия для комфортной жизни. В числе объектов, которые обновят до конца 2030 года, 16 библиотек, их переоснастят по модельному стандарту. Сообщается также, что современное оборудование будет поставлено в девять муниципальных театров. Новые музыкальные инструменты, технические средства обучения, специализированное оборудование и учебно-методическую литературу получат 80 детских школ искусств и училищ, об этом информирует пресс-служба администрации края. Кроме того, сообщается, что в 2025 году откроют 5 модельных библиотек в Сочи, Новороссийске, Крымском районе и Туапсинском муниципальном округе, а в краевой столице продолжат модернизировать Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".
https://ria.ru/20250725/otdykh-2031404859.html
краснодарский край
сочи
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8e8041c0a50b5c6a0bffcfa6076f6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, новороссийск
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Вениамин Кондратьев, Новороссийск
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту
Кондратьев: 106 культурных учреждений на Кубани обновят к концу 2030 года
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что к концу 2030 года на Кубани оснастят и переоборудуют 106 культурных учреждений, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что работы проведут по национальному проекту "Семья".
"Нацпроекты помогают развивать различные сферы жизни. "Семья", в том числе, направлен на обновление инфраструктуры культуры. К концу 2030 года по нему оснастим и переоборудуем 106 учреждений - библиотеки, театры, детские школы искусств. Они станут доступными и комфортными пространствами для творчества, где взрослые и дети смогут развивать свой потенциал", - рассказал Вениамин Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба.
Глава Кубани добавил, что такие культурные центры притяжения есть во всех кубанских городах и станицах, они пользуются большой популярностью у жителей, укрепляют семейные ценности и создают условия для комфортной жизни.
В числе объектов, которые обновят до конца 2030 года, 16 библиотек, их переоснастят по модельному стандарту. Сообщается также, что современное оборудование будет поставлено в девять муниципальных театров. Новые музыкальные инструменты, технические средства обучения, специализированное оборудование и учебно-методическую литературу получат 80 детских школ искусств и училищ, об этом информирует пресс-служба администрации края.
Кроме того, сообщается, что в 2025 году откроют 5 модельных библиотек в Сочи, Новороссийске, Крымском районе и Туапсинском муниципальном округе, а в краевой столице продолжат модернизировать Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького.
Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".