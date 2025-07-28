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Компания фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске была фиктивной - РИА Новости, 28.07.2025
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07:50 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kompanija-2031829539.html
Компания фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске была фиктивной
Компания фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске была фиктивной - РИА Новости, 28.07.2025
Компания фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске была фиктивной
Газовая компания, от имени которой контролер и слесарь проводили работы в жилом доме в Новосибирске в 2023 году, из-за чего произошел взрыв и погибли 15... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:50:00+03:00
2025-07-28T07:50:00+03:00
происшествия
новосибирск
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Газовая компания, от имени которой контролер и слесарь проводили работы в жилом доме в Новосибирске в 2023 году, из-за чего произошел взрыв и погибли 15 человек, была фиктивной, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Как установило следствие, причиной взрыва стала утечка газа после замены гибкой подводки газового оборудования, которую провели в квартире двумя днями ранее. Фигурантами дела стали контролер и слесарь, представившиеся сотрудниками газовой службы и проводившие работы в доме. Суд приговорил их к 9 годам 6 месяцами и 9 годам и 9 месяцам лишения свободы соответственно. В документах указано, что фигуранты не были работниками какой-либо организации, которая могла бы проводить обслуживание газового оборудования. "ООО... от имени которой осужденные представляли документы потерпевшим, являлась фиктивной, о чем осужденным было достоверно известно", - говорится в материалах. Фиктивные документы, спецодежду и папку со списком квартир дома фигуранты использовали для "придания видимости правомерности осуществляемой преступной деятельности, в целях получения незаконного материального вознаграждения". При этом в случае, если жильцы отказывались от предлагаемых им работ, контролер разъясняла, что они могут быть привлечены к административной ответственности.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Компания фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске была фиктивной

Компания фигурантов дела о взрыве газа в доме в Новосибирске была фиктивной

© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Новосибирска Анатолия ЛоктяНа месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Новосибирска Анатолия Локтя
На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Газовая компания, от имени которой контролер и слесарь проводили работы в жилом доме в Новосибирске в 2023 году, из-за чего произошел взрыв и погибли 15 человек, была фиктивной, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Как установило следствие, причиной взрыва стала утечка газа после замены гибкой подводки газового оборудования, которую провели в квартире двумя днями ранее. Фигурантами дела стали контролер и слесарь, представившиеся сотрудниками газовой службы и проводившие работы в доме. Суд приговорил их к 9 годам 6 месяцами и 9 годам и 9 месяцам лишения свободы соответственно.
В документах указано, что фигуранты не были работниками какой-либо организации, которая могла бы проводить обслуживание газового оборудования. "ООО... от имени которой осужденные представляли документы потерпевшим, являлась фиктивной, о чем осужденным было достоверно известно", - говорится в материалах.
Фиктивные документы, спецодежду и папку со списком квартир дома фигуранты использовали для "придания видимости правомерности осуществляемой преступной деятельности, в целях получения незаконного материального вознаграждения". При этом в случае, если жильцы отказывались от предлагаемых им работ, контролер разъясняла, что они могут быть привлечены к административной ответственности.
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