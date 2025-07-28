https://ria.ru/20250728/kinoprokat-2031816224.html

Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России

Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 28.07.2025

Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России

Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T01:47:00+03:00

2025-07-28T01:47:00+03:00

2025-07-28T02:07:00+03:00

культура

россия

белоруссия

брэд питт (уильям бредли)

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023052761_0:90:1411:884_1920x0_80_0_0_1f6708f5baaf3765ee299fe5f14df081.jpg

МОСКВА, 28 - РИА Новости. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей. На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей. Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250721/kinoprokat-2030324224.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, брэд питт (уильям бредли), снг