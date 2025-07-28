https://ria.ru/20250728/kinoprokat-2031816224.html
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 28.07.2025
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России
Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T01:47:00+03:00
2025-07-28T01:47:00+03:00
2025-07-28T02:07:00+03:00
культура
россия
белоруссия
брэд питт (уильям бредли)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023052761_0:90:1411:884_1920x0_80_0_0_1f6708f5baaf3765ee299fe5f14df081.jpg
МОСКВА, 28 - РИА Новости. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей. На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей. Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250721/kinoprokat-2030324224.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023052761_150:0:1405:941_1920x0_80_0_0_45d6234e6dfa33ad7dae308d6a9470bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, брэд питт (уильям бредли), снг
Культура, Россия, Белоруссия, Брэд Питт (Уильям Бредли), СНГ
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России в выходные