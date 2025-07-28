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Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 28.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:47 28.07.2025 (обновлено: 02:07 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/kinoprokat-2031816224.html
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 28.07.2025
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России
Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T01:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 - РИА Новости. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей. На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей. Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.
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россия, белоруссия, брэд питт (уильям бредли), снг
Культура, Россия, Белоруссия, Брэд Питт (Уильям Бредли), СНГ
Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России

Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России в выходные

© Биг Скрин Продакшн (2025)Кадр из фильма "На деревню дедушке"
Кадр из фильма На деревню дедушке - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Биг Скрин Продакшн (2025)
Кадр из фильма "На деревню дедушке". Архивное фото
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МОСКВА, 28 - РИА Новости. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей.
На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей.
Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.
Актриса Мария Андреева на премьере фильма Плагиатор в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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21 июля, 01:35
 
КультураРоссияБелоруссияБрэд Питт (Уильям Бредли)СНГ
 
 
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