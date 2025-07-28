https://ria.ru/20250728/kamchatka-2031828814.html

На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки

На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки - РИА Новости, 28.07.2025

На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки

Повторные подземные толчки с магнитудой 5,2 зафиксированы на Камчатке в понедельник, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:30:00+03:00

2025-07-28T07:30:00+03:00

2025-07-28T07:30:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg

ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Повторные подземные толчки с магнитудой 5,2 зафиксированы на Камчатке в понедельник, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук". Ранее в субботу сообщалось о землетрясении магнитудой 5 в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского. "Землетрясение... Магнитуда: 5.2", - рассказали в филиале. Двадцатого июля на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6,7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые.

https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031815478.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук