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На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки - РИА Новости, 28.07.2025
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07:30 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kamchatka-2031828814.html
На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки
На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки - РИА Новости, 28.07.2025
На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки
Повторные подземные толчки с магнитудой 5,2 зафиксированы на Камчатке в понедельник, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:30:00+03:00
2025-07-28T07:30:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Повторные подземные толчки с магнитудой 5,2 зафиксированы на Камчатке в понедельник, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук". Ранее в субботу сообщалось о землетрясении магнитудой 5 в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского. "Землетрясение... Магнитуда: 5.2", - рассказали в филиале. Двадцатого июля на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6,7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые.
https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031815478.html
камчатка
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки

На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки с магнитудой 5,2

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Повторные подземные толчки с магнитудой 5,2 зафиксированы на Камчатке в понедельник, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
Ранее в субботу сообщалось о землетрясении магнитудой 5 в Авачинском заливе на Камчатке, недалеко от Петропавловска-Камчатского.
"Землетрясение... Магнитуда: 5.2", - рассказали в филиале.
Двадцатого июля на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6,7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые.
Панорама острова Парамушир - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наук
 
 
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