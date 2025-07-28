https://ria.ru/20250728/kaliningrad-2032034998.html
Из Калининграда в зону СВО отправили 23 тонны гумпомощи
Из Калининграда в зону СВО отправили 23 тонны гумпомощи - РИА Новости, 28.07.2025
Из Калининграда в зону СВО отправили 23 тонны гумпомощи
УАЗ "Патриот", генераторы и 23 тонны гуманитарной помощи отправили из Калининграда в зону СВО и жителям новых регионов, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:57:00+03:00
2025-07-28T21:57:00+03:00
2025-07-28T21:58:00+03:00
надежные люди
калининград
алексей беспрозванных
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
балтийский флот вмф россии
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. УАЗ "Патриот", генераторы и 23 тонны гуманитарной помощи отправили из Калининграда в зону СВО и жителям новых регионов, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. калининград передал сво"Направили военным и мирным жителям 23 тонны гумпомощи – УАЗ "Патриот", генераторы, продукты питания, одежду, канцелярию детям – всё необходимое. Спасибо калининградцам, предпринимателям, общественным организациям за собранную вместе помощь", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что помощь бойцам и жителям новых регионов передали в рамках рабочей поездки. "Передали нашим ребятам из 336-й бригады морской пехоты Балтфлота и 11-го армейского корпуса необходимое оборудование для службы, а также медали "За заслуги перед Калининградской областью". Малая часть нашей общей благодарности. Один из награждённых – участник программы "Герои 39", начнёт обучение, когда прибудет в регион", - добавил Беспрозванных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, алексей беспрозванных, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, балтийский флот вмф россии
Надежные люди, Калининград, Алексей Беспрозванных, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот, Балтийский флот ВМФ России
Из Калининграда в зону СВО отправили 23 тонны гумпомощи
Губернатор Беспрозванных: Калининград направил 23 тонны гумпомощи в зону СВО