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Активисты с судна "Флотилии свободы" объявили голодовку - РИА Новости, 28.07.2025
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23:30 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/izrail-2032041969.html
Активисты с судна "Флотилии свободы" объявили голодовку
Активисты с судна "Флотилии свободы" объявили голодовку - РИА Новости, 28.07.2025
Активисты с судна "Флотилии свободы" объявили голодовку
Четырнадцать активистов с перехваченного Израилем судна Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью международной инициативы по доставке гумпомощи в сектор Газа... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:30:00+03:00
2025-07-28T23:30:00+03:00
в мире
израиль
сицилия
египет
грета тунберг
флотилия свободы
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четырнадцать активистов с перехваченного Израилем судна Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью международной инициативы по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилии свободы" объявили голодовку против "незаконного содержания под стражей", сообщает израильская НПО Adalah, занимающаяся вопросами прав человека арабского меньшинства. Ранее "Флотилия свободы" в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что судно Handala ("Хандала") было перехвачено, а находившиеся на нем волонтеры похищены. Организация продолжает публиковать заранее записанные видео с волонтерами, в которых те просят давить на правительства их стран для освобождения всех, кто находился на судне. Позднее МИД Израиля сообщил о том, что это судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности. "Израильский трибунал, который сегодня провел слушания, вынес решение о продлении срока содержания под стражей 14 волонтеров "Флотилии свободы" перед их депортацией. Волонтеры продолжают голодовку", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях НПО. Как отмечается, несколько активистов пожаловались на плохое обращение и условия содержания под стражей. Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи. В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.
https://ria.ru/20250727/sudno-2031735188.html
https://ria.ru/20250609/trevoga-2021689796.html
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в мире, израиль, сицилия, египет, грета тунберг, флотилия свободы, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Сицилия, Египет, Грета Тунберг, Флотилия Свободы, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Активисты с судна "Флотилии свободы" объявили голодовку

Активисты с перехваченного Израилем судна "Флотилии свободы" объявили голодовку

© Freedom Flotilla Coalition/TelegramСудно Handala, принадлежащее международной инициативе по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы", перехвачено силами Израиля и доставлено в порт Ашдод
Судно Handala, принадлежащее международной инициативе по доставке гумпомощи в сектор Газа Флотилия свободы, перехвачено силами Израиля и доставлено в порт Ашдод - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Freedom Flotilla Coalition/Telegram
Судно Handala, принадлежащее международной инициативе по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы", перехвачено силами Израиля и доставлено в порт Ашдод
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четырнадцать активистов с перехваченного Израилем судна Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью международной инициативы по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилии свободы" объявили голодовку против "незаконного содержания под стражей", сообщает израильская НПО Adalah, занимающаяся вопросами прав человека арабского меньшинства.
Ранее "Флотилия свободы" в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что судно Handala ("Хандала") было перехвачено, а находившиеся на нем волонтеры похищены. Организация продолжает публиковать заранее записанные видео с волонтерами, в которых те просят давить на правительства их стран для освобождения всех, кто находился на судне. Позднее МИД Израиля сообщил о том, что это судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности.
Город Ашдод - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Ашдод доставили перехваченное Израилем судно с "Флотилией свободы"
27 июля, 14:01
«
"Израильский трибунал, который сегодня провел слушания, вынес решение о продлении срока содержания под стражей 14 волонтеров "Флотилии свободы" перед их депортацией. Волонтеры продолжают голодовку", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях НПО.
Как отмечается, несколько активистов пожаловались на плохое обращение и условия содержания под стражей.
Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.
В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.
Грета Тунберг на судне Мадлен перед отправлением в Газу - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу
9 июня, 01:56
 
В миреИзраильСицилияЕгипетГрета ТунбергФлотилия СвободыОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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