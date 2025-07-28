https://ria.ru/20250728/istochnik-2031819338.html

Источник: брат Ермака снабжает наркотиками верхушку украинской власти

Источник: брат Ермака снабжает наркотиками верхушку украинской власти - РИА Новости, 28.07.2025

Источник: брат Ермака снабжает наркотиками верхушку украинской власти

Денис Ермак, младший брат руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для руководства Украины,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:06:00+03:00

2025-07-28T03:06:00+03:00

2025-07-28T05:24:00+03:00

украина

афганистан

кабул (город)

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Денис Ермак, младший брат руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для руководства Украины, рассказал РИА Новости информированный источник. "Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева, и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ - Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдову", —сказал собеседник агентства.Источник предоставил РИА Новости фотографии билетов и паспорта Дениса Ермака, фото паспортов спутников, а также его фотографии в афганской одежде. Из документов следует, что 15 июля 2024 года Ермак вылетел из Кишинева в Баку, позднее в тот же день — из Баку в Дубай. А 17 июля он вылетел из Дубая в Кабул. Обратно, судя по билетам, он летел 2 августа — из Кабула в Стамбул. В багаже Богатырева и Касими, как утверждает собеседник агентства, на Украину были доставлены наркотики. Он пояснил, что вывезти наркотические вещества из аэропорта Кабула - несложная задача для сотрудника ГУР Украины, а "турецкие и молдавские силовики всячески содействуют сотрудникам спецслужб Украины". В предоставленном источником договоре страхования, оформленном на Дениса Ермака, в качестве цели визита в Афганистан указаны "экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых". Период страхования: с 15 июля 2024 года по 3 августа 2024 года. При этом страховая сумма составила 30 тысяч евро. Денис Ермак в 2014-2016 годах в качестве снайпера был участником агрессии киевского режима против жителей Донбасса. С марта по июнь 2022 года он служил в 122-м батальоне военной части А7297 территориальной обороны Украины, на должности старший наводчик минометного взвода минометной батареи. С июня 2022 года по нынешнее время служит в Главном управлении разведки Украины в должности снайпер.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031120572.html

https://ria.ru/20250626/ermak-2025624091.html

https://ria.ru/20250704/ssha-2027312106.html

украина

афганистан

кабул (город)

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украина, афганистан, кабул (город), андрей ермак, владимир зеленский