https://ria.ru/20250728/gosavtoinspektsiya--2032000343.html

Госавтоинспекция призывает не допускать детей к управлению автомототехникой

Госавтоинспекция призывает не допускать детей к управлению автомототехникой - РИА Новости, 28.07.2025

Госавтоинспекция призывает не допускать детей к управлению автомототехникой

Госавтоинспекция МВД России представила анализ статистических сведений о ДТП с участием несовершеннолетних водителей в возрасте до 16 лет за период с января по... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:00:00+03:00

2025-07-28T18:00:00+03:00

2025-07-28T18:00:00+03:00

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дети

безопасность

россия

дтп

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России представила анализ статистических сведений о ДТП с участием несовершеннолетних водителей в возрасте до 16 лет за период с января по июнь 2025 года. Так, в течение полугодия на дорогах страны зафиксировано свыше 1,9 тысячи дорожно-транспортных происшествий с детьми, которые управляли транспортными средствами, в большинстве случаев – грубо нарушая правила дорожного движения. Показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 12%. Погибли 42 ребенка, еще более 1,9 тысячи получили ранения.Значительная часть происшествий зафиксирована с участием детей, которые управляли механическими транспортными средствами – на эту категорию приходится более 1,1 тысячи происшествий, погиб в которых 31 ребенок, а почти 1,2 тысячи получили ранения. Рост – в среднем 13% по обеим позициям. Основная группа риска – несовершеннолетние, которые в обход ПДД сели за руль мотоциклов, скутеров и мопедов. Зафиксировано более 900 таких ДТП, погибших стало больше на треть в сравнении с прошлым годом – суммарно 26 человек во всех российских регионах. Количество ДТП с участием мопедов и скутеров выросло на 3%, это свыше 400 случаев. При этом число погибших в них детей увеличилось на 60% (8 человек). Наибольшая тяжесть последствий ДТП с участием детей-водителей наблюдается вне населенных пунктов, на загородных автомобильных дорогах.За полгода, отметили в Госавтоинспекции МВД России увеличилось и количество ДТП с детьми, которые управляли велосипедами – погибли 11 детей, более 740 получили ранения.Значительная часть происшествий — 652 ДТП с детьми-водителями мототранспорта и 432 ДТП с детьми-велосипедистами — произошла по вине самих несовершеннолетних. Данный факт свидетельствует не только об отсутствии уверенных навыков безопасного вождения, но и о недостатке контроля со стороны взрослых, добавляют в ведомстве."Управление несовершеннолетними механическими транспортными средствами без соответствующего права – не просто административное правонарушение, а серьезная угроза безопасности дорожного движения. Водители, не прошедшие профессиональную подготовку, чаще становятся виновниками ДТП с тяжкими последствиями. Попустительское отношение некоторых родителей, которые приобретают подросткам мощную мототехнику или допускают их к управлению автомобилями, игнорируя нормы безопасности, — заведомый преступный риск, которому взрослые подвергают собственных детей. Физиологические и психологические особенности детей и подростков – недостаточная реакция, склонность к рискованному поведению, переоценка своих возможностей в сочетании с высокой динамикой современных транспортных средств создают значительный риск попадания в ДТП с трагическими последствиями", — отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Госавтоинспекция призывает взрослых усилить контроль за досугом детей и исключить любую возможность их доступа к управлению механическими транспортными средствами.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250625/dtp-2025311076.html

https://ria.ru/20250601/gosavtoinspektsiya-2020011796.html

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авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дети, безопасность, россия, дтп