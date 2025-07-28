https://ria.ru/20250728/gibel-2030894104.html

Самодельный катамаран и роковое решение: как за полчаса погибли 26 детей

Самодельный катамаран и роковое решение: как за полчаса погибли 26 детей - РИА Новости, 28.07.2025

Самодельный катамаран и роковое решение: как за полчаса погибли 26 детей

Жаркий июньский день 1960 года. Дети торопятся в лагерь на ужин, до которого остается полчаса. Впереди — обычный летний вечер с играми, кострами и песнями. Из... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:00:00+03:00

2025-07-28T19:00:00+03:00

2025-07-28T19:00:00+03:00

пионерский

павловский посад

электросталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030911264_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_932634698efc75e89df9e993d64c982e.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркий июньский день 1960 года. Дети торопятся в лагерь на ужин, до которого остается полчаса. Впереди — обычный летний вечер с играми, кострами и песнями. Из 29 ребят, домой вернуться только трое. Не было шторма, не было технической катастрофы, не было теракта. Была обыкновенная человеческая глупость, помноженная на "авось пронесет". Не пронесло.Обычный день в советском раюПионерский лагерь "Луковое озеро" был воплощением советской мечты о счастливом детстве. Подмосковная природа, чистый воздух, озеро, в котором отражались облака. Дети металлургического завода "Электросталь" считали путевки сюда большой удачей.Озеро и правда напоминало луковицу — округлое, с узкой протокой. Средняя глубина всего 3,5 метра, но местами ямы уходили на 12 метров вниз. Водные прогулки были главным развлечением лагеря. Два самодельных катамарана из связанных лодок с деревянным настилом казались детям океанскими лайнерами.Лето выдалось жарким. 10 июня 1960 года, младший отряд — 29 мальчишек и девчонок 9-10 лет — отправился на прогулку вокруг озера с вожатой Марией Зиновьевой. 35-летняя учительница из Павловского Посада подрабатывала вожатой в лагере. Среди детей была и ее собственная дочь Таня.Роковое решениеК вечеру дети устали. Километр с лишним по болотистой тропе до лагеря казался вечностью. И тут Мария Антоновна увидела спасение — на берегу стоял катамаран с мотористом. Плавсредство только вернулось из ремонта, и работник проверял его исправность."Довезите нас до лагеря", — попросила учительница. Моторист оценил ситуацию: детей слишком много для одного катамарана, но плыть недалеко, вода спокойная. Он разделил ребят на две группы и рассадил по бортам.Никто не подумал о спасательных жилетах, их попросту не было. Никто не уточнил, умеют ли дети плавать. Никто не предположил, что может случиться непредвиденное.Секунды до катастрофыЧто произошло на середине озера, точно неизвестно до сих пор. Следствие выдвинуло две версии. По первой — мотор заглох, и пока моторист его чинил, дети начали баловаться. Кто-то упал за борт, остальные бросились смотреть. Катамаран не выдержал крена.По второй версии — ребенок опустил руку в воду и упал еще во время движения. Мария Антоновна прыгнула спасать его. Дети кинулись к борту. Результат один — самодельное плавсредство перевернулось, и 31 человек оказался в воде.Большинство детей не умели плавать. Те, кто умел, в панике растерялись в воде и поплыли не к берегу, а вдоль него. Силы быстро иссякли. Темная вода поглотила их одного за другим.Три спасенных из тридцати одногоРыбак Леонид Белоусов собирал снасти, когда увидел катастрофу. Не раздумывая, он бросился к месту трагедии. Успел вытащить только одну девочку. Пока он приводил ее в чувство, на воде уже никого не было видно.Еще два мальчика посильнее сумели доплыть до берега самостоятельно. Их подобрали старшие ребята из лагеря.Всю ночь водолазы искали тела. Когда поднимали взрослых, обнаружили жуткую картину — в вожатую и моториста мертвой хваткой вцепились дети. Они боролись до последнего, пытаясь спасти хотя бы кого-то.Беременная героиняМедицинская экспертиза открыла еще одну трагическую деталь. Мария Зиновьева была беременна. Среди утонувших была и ее дочь Таня.В тот день погибли 26 детей. Плюс двое взрослых. Итого 28 человек. Все из-за того, что взрослые решили сэкономить полчаса на дороге и посадили слишком много детей на ненадежное плавсредство.Козел отпущенияВиновных искали недолго. Главные ответственные — вожатая и моторист — погибли вместе с детьми. Назначили виновным начальника лагеря Ивана Зубова, которого в тот день даже не было на месте — его вызвали в город для отчета о закупке нового катамарана.Ирония судьбы: за несколько дней до трагедии Зубов подписал приказ о полном запрете катать детей на лагерных катамаранах "из-за ненадежности конструкций". Но приказ остался на бумаге.Начальника осудили на три года. Срок отбыл, вышел, но не смог пережить тяжесть вины. Через два года скоропостижно скончался.Государственная тайнаЭлектросталь была закрытым городом, где все друг друга знали. Трагедия стала горем для всех. Хоронили детей вместе, рядом друг с другом на старом кладбище.Трагедия в закрытом городе, на предприятии оборонного значения, с массовой гибелью детей — это было слишком для советской пропаганды. Новость засекретили мгновенно.В "Известиях" появилась крохотная заметка. Больше — ни слова. Все документы расследования спрятали под грифом "секретно".А лагерь продолжил работать. Самодельные катамараны заменили катером "Орленок", сам лагерь переименовали в "Орленок". Уже следующим летом там отдыхали новые группы детей. Родители знали о трагедии, но молчали — куда еще отправлять детей на лето? Завод-то один, альтернатив нет.Сегодня, спустя 65 лет, документы по-прежнему засекречены. Государство до сих пор считает гибель 26 детей информацией, не подлежащей разглашению.

пионерский

павловский посад

электросталь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пионерский, павловский посад, электросталь