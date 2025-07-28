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Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ - РИА Новости, 28.07.2025
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17:46 28.07.2025 (обновлено: 18:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/germaniya-2031997987.html
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ - РИА Новости, 28.07.2025
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о планах оснащать российский военно-морской флот самой современной техникой,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:46:00+03:00
2025-07-28T18:21:00+03:00
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о планах оснащать российский военно-морской флот самой современной техникой, заявил представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс. "Конечно, мы приняли это к сведению", - заявил Хармс на брифинге кабмина ФРГ. По его словам, Германия также инвестирует в свои ВМС. В этой связи он упомянул крупные проекты, такие как закупка новых подводных лодок, фрегатов и корветов. Президент России Владимир Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением.
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в мире, германия, россия, владимир путин, вмф рф
В мире, Германия, Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ

В Минобороны ФРГ учли слова Путина о планах оснащать ВМС новейшей техникой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о планах оснащать российский военно-морской флот самой современной техникой, заявил представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс.
"Конечно, мы приняли это к сведению", - заявил Хармс на брифинге кабмина ФРГ.
По его словам, Германия также инвестирует в свои ВМС. В этой связи он упомянул крупные проекты, такие как закупка новых подводных лодок, фрегатов и корветов.
Президент России Владимир Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением.
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