https://ria.ru/20250728/germaniya-2031997987.html
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ - РИА Новости, 28.07.2025
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о планах оснащать российский военно-морской флот самой современной техникой,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:46:00+03:00
2025-07-28T17:46:00+03:00
2025-07-28T18:21:00+03:00
в мире
германия
россия
владимир путин
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о планах оснащать российский военно-морской флот самой современной техникой, заявил представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс. "Конечно, мы приняли это к сведению", - заявил Хармс на брифинге кабмина ФРГ. По его словам, Германия также инвестирует в свои ВМС. В этой связи он упомянул крупные проекты, такие как закупка новых подводных лодок, фрегатов и корветов. Президент России Владимир Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031726890.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, владимир путин, вмф рф
В мире, Германия, Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
В Минобороны ФРГ учли слова Путина о планах оснащать ВМС новейшей техникой