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В Германии оценили новое торговое соглашение между ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025
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14:29 28.07.2025 (обновлено: 14:38 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/germaniya-2031940369.html
В Германии оценили новое торговое соглашение между ЕС и США
В Германии оценили новое торговое соглашение между ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025
В Германии оценили новое торговое соглашение между ЕС и США
Соглашение об установлении пошлин в 15% на импорт товаров из Евросоюза в США станет вызовом для Европы, хотя договоренности и создают определенность "в трудные... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:29:00+03:00
2025-07-28T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Соглашение об установлении пошлин в 15% на импорт товаров из Евросоюза в США станет вызовом для Европы, хотя договоренности и создают определенность "в трудные времена", заявила министр экономики Германии Катерина Райхе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Конечно, соглашение о базовых пошлинах в размере 15% будет представлять вызов для нас", - сказала министр в ходе посещения центра химической промышленности в немецком городе Лойна. Трансляция ее речи велась на YouTube-канале DRM News. Тем не менее, соглашение создало определенность в торговых и экономических отношениях с США "в трудные времена", что является его положительной стороной, добавила Райхе. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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в мире, сша, европа, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Германии оценили новое торговое соглашение между ЕС и США

Райхе: пошлины на импорт из ЕС в США будут вызовом для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Соглашение об установлении пошлин в 15% на импорт товаров из Евросоюза в США станет вызовом для Европы, хотя договоренности и создают определенность "в трудные времена", заявила министр экономики Германии Катерина Райхе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Конечно, соглашение о базовых пошлинах в размере 15% будет представлять вызов для нас", - сказала министр в ходе посещения центра химической промышленности в немецком городе Лойна. Трансляция ее речи велась на YouTube-канале DRM News.
Тем не менее, соглашение создало определенность в торговых и экономических отношениях с США "в трудные времена", что является его положительной стороной, добавила Райхе.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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