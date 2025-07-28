https://ria.ru/20250728/germaniya-2031375632.html

"Зайдут через Литву". Что задумала сильнейшая страна Европы

"Зайдут через Литву". Что задумала сильнейшая страна Европы - РИА Новости, 28.07.2025

"Зайдут через Литву". Что задумала сильнейшая страна Европы

У властей Германии очередные проблемы. Рейтинг канцлера Фридриха Мерца, и без того малопопулярного, бьет антирекорды. Тем не менее немецкое правительство... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. У властей Германии очередные проблемы. Рейтинг канцлера Фридриха Мерца, и без того малопопулярного, бьет антирекорды. Тем не менее немецкое правительство продолжает спорные реформы, включая и серьезные изменения в военной сфере. О том, к чему ведет политика Берлина, — в материале РИА Новости.Новый антирекордВ июле Институт социальных исследований и статистического анализа Forsa — один из ведущих в области изучения общественного мнения — провел опрос об отношении немцев к главе правительства. Результаты для Мерца удручающие."Недовольство работой канцлера выросло на четыре пункта по сравнению с предыдущей неделей и достигло 64%. Это максимум с момента его вступления в должность", — сообщает телеканал n-tv, заказавший опрос.Больше всего недовольных — на востоке страны, но и в западной части показатели не вдохновляющие. В общей сложности лишь треть немцев (34%) удовлетворены деятельностью Мерца. Не определились — два процента.Оппозиция связывает это с ужесточившейся риторикой канцлера. С конца мая он уже успел "разрешить" Украине бить вглубь территории России, постоянно твердит о невозможности запуска газопровода "Северный поток — 2", допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву — в общем, тянет на себя одеяло в качестве главного европейского "ястреба".Как отметила, в частности, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, немцы просто не понимают: почему в центре внимания главы государства украинский вопрос, а не проблемы сограждан.Перевооружение без тендеровВпрочем, определенная последовательность в поведении Мерца просматривается. Имидж "ястреба" для него, очевидно, важен, и для укрепления этого образа он обращается не только к Украине.Например, в середине уходящей недели возглавляемый им кабинет министров одобрил законопроект об ускорении военных закупок.Министр обороны Борис Писториус пояснил журналистам, что этот закон после принятия бундестагом позволит оборонным предприятиям получать авансовые платежи от государства по упрощенной процедуре. Цель — как можно быстрее наладить производство вооружений.Кроме того, все новые контракты на поставки оружия освобождаются от тендерных требований как минимум до 2030-го. В приоритете немецкие компании — им не придется конкурировать с иностранными за право оснащения бундесвера.Это очередной серьезный шаг на пути милитаризации Германии.Среди других предложений правительства Мерца — и конкретно Писториуса — возвращение ко всеобщей воинской обязанности, отмененной в 2011-м. За это собираются проголосовать уже в первых числах августа. Если закон утвердят, со следующего года система добровольной службы по контракту будет сочетаться с частичным призывом.В угоду ВашингтонуНаблюдатели отмечают: активность тандема Мерц — Писториус во многом обусловлена неоднозначной позицией Дональда Трампа.Американский президент, как известно, неоднократно требовал от партнеров по НАТО увеличения оборонных расходов, поскольку, по его словам, США не должны тянуть Североатлантический альянс в одиночку. Ну а в кулуарах, если верить источникам, он и вовсе откровенно говорил союзникам: безоговорочно рассчитывать на Вашингтон в случае военной опасности не стоит.На июньском саммите НАТО в Гааге договорились о повышении военных бюджетов до пяти процентов ВВП. Естественно, Трамп воспринял это как личную победу.А вот по кошелькам немцев такая воинственность ударит серьезно. К 2029-му на Вооруженные силы Германии предполагается тратить 162 миллиарда евро в год, в три раза больше, чем в 2022-м.Что дальше?Опрошенные РИА Новости эксперты по-разному оценивают милитаристские устремления Германии.В частности, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин указывает: ФРГ лишь движется в рамках общего западного тренда."Так во всех странах НАТО. Германия тоже не могла остаться в стороне — ведь это пусть и не ядерная, но одна из мощнейших держав блока, а бундесвер всегда отличался высоким уровнем оснащения и подготовки", — напоминает он.Но переоценивать это не стоит, нападать немцы ни на кого не станут: там даже отправку своих миротворцев за рубеж в рамках международных миссий воспринимают очень остро, уточняет эксперт. Дело в первую очередь в так называемой российской угрозе."Не секрет, что на Западе есть убежденность — ложная, на мой взгляд, — будто после завершения СВО Москва обратит взгляд на страны НАТО. Но власти ФРГ апеллируют к этому, поскольку их военная промышленность во времена политики "разрядки" между Востоком и Западом сильно просела. Достаточно упомянуть, что из трех танковых заводов в стране остался один. И вот сейчас — запоздалая реакция на изменившуюся обстановку", — объясняет Топорнин.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает ситуацию более серьезной."Если вспомнить историю, то после милитаризации Германия всегда начинала войны: против Франции, Польши. К той же Варшаве у Берлина есть серьезные претензии, поскольку нынешнее польское северное побережье — бывшая немецкая территория. То есть я не исключаю, что для разминки, как говорится, прежде чем воевать с Россией, немцы потребуют что-то от поляков", — рассуждает эксперт.По его мнению, подразделения бундесвера могут разместить и на территории других стран, например Литвы. Уже непосредственно для удара по России."Оттуда прямой выход на Калининградскую область. В общем, направление возможной агрессии немцев понятно. Дойдут ли они до этого? Хочется думать, что в ФРГ есть политические силы, которые еще в здравом уме. Но если со стороны Германии случится новая агрессия, то это государство прекратит свое существование", — заключил Оленченко.Что же касается непопулярного канцлера, то оба собеседника РИА Новости сходятся в том, что его рейтингам удивляться не стоит: он и к власти-то пришел не очень востребованным, поэтому нынешние его инициативы мало что меняют. При этом Топорнин напоминает: несмотря на личные показатели Мерца, опасности для него сейчас нет, так как в целом отношение к блоку ХДС/ХСС, который он представляет, не ухудшается."Германия — парламентская республика, и там важно максимальное количество мест в бундестаге. Если партия, в данном случае блок ХДС/ХСС, не теряет свой рейтинг, то дела у властей идут в целом неплохо", — поясняет он.Оленченко в то же время допускает, что дальнейшее падение популярности Мерца может привести к его отставке. Но на общий курс Берлина это не повлияет.

https://ria.ru/20250723/gruziya-2030442287.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2030882127.html

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в мире, германия, фридрих мерц, украина, россия, борис писториус, владимир оленченко, нато, хдс/хсс, северный поток