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Германия поставит Украине 11 ЗРК, сообщили СМИ
Германия поставит Украине 11 ЗРК, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2025
Германия поставит Украине 11 ЗРК, сообщили СМИ
Германия поставит на Украину 11 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, на вооружении у ВСУ на данный момент стоят семь таких систем, сообщает немецкий... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:38:00+03:00
2025-07-28T21:38:00+03:00
2025-07-28T21:38:00+03:00
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Германия поставит на Украину 11 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, на вооружении у ВСУ на данный момент стоят семь таких систем, сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на украинского посла Алексея Макеева. "По словам посла Украины в Германии Алексея Макеева, в настоящее время в его стране используются семь (комплексов - ред.) IRIS-T SLM. Еще одиннадцать систем должны поступить позже. Помимо IRIS-T SLM, Украина также использует IRIS-T SLS, которая предназначена для действия на коротких дистанциях", - передает n-tv. Хотя IRIS-T изначально не предназначена для перехвата баллистических ракет, Макеев утверждает, что украинские солдаты сообщили ему о случаях, когда это удавалось. В прошлом году правительство Германии объявило о намерении профинансировать в общей сложности 24 комплекса IRIS-T до 2026 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Германия поставит Украине 11 ЗРК, сообщили СМИ
Германия поставит Украине 11 комплексов IRIS-T SLM