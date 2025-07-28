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В Германии приветствовали торговую сделку между ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025
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14:19 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/germanija-2031936292.html
В Германии приветствовали торговую сделку между ЕС и США
В Германии приветствовали торговую сделку между ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025
В Германии приветствовали торговую сделку между ЕС и США
Правительство ФРГ принципиально приветствует торговую сделку между ЕС и США, теперь предстоит проработать детали, сообщил заместитель официального представителя РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:19:00+03:00
2025-07-28T14:19:00+03:00
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ принципиально приветствует торговую сделку между ЕС и США, теперь предстоит проработать детали, сообщил заместитель официального представителя кабмина Себастиан Хилле. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. "В принципе мы приветствуем соглашение, которое было достигнуто вчера... И теперь речь идёт о том, чтобы проработать детали", - заявил Хилле на брифинге в понедельник. Он напомнил, что в Германии и в Европе есть намерение стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. "И в этом контексте следует рассматривать соглашение, которое было достигнуто между ЕС и США. Мы поддерживаем постепенное прекращение импорта энергоресурсов из России, и ЕС продолжит диверсифицировать свои источники поставок. И в этом контексте торговля с США будет способствовать энергетической безопасности в Европе. Это часть соглашения, достигнутого вчера Еврокомиссией и американским президентом", - добавил представитель кабмина. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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в мире, сша, германия, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Германия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Германии приветствовали торговую сделку между ЕС и США

Правительство Германии принципиально приветствует торговую сделку между ЕС и США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ принципиально приветствует торговую сделку между ЕС и США, теперь предстоит проработать детали, сообщил заместитель официального представителя кабмина Себастиан Хилле.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%.
"В принципе мы приветствуем соглашение, которое было достигнуто вчера... И теперь речь идёт о том, чтобы проработать детали", - заявил Хилле на брифинге в понедельник.
Он напомнил, что в Германии и в Европе есть намерение стать независимыми от поставок энергоресурсов из России.
"И в этом контексте следует рассматривать соглашение, которое было достигнуто между ЕС и США. Мы поддерживаем постепенное прекращение импорта энергоресурсов из России, и ЕС продолжит диверсифицировать свои источники поставок. И в этом контексте торговля с США будет способствовать энергетической безопасности в Европе. Это часть соглашения, достигнутого вчера Еврокомиссией и американским президентом", - добавил представитель кабмина.
Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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