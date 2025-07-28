Трамп прокомментировал заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе
Трамп: судя по телевизионным кадрам, дети в Газе выглядят очень голодными
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп общается с журналистами
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп общается с журналистами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными.
"Я не знаю. По телевизору я бы сказал, что не совсем так, потому что эти дети выглядят очень голодными. Но мы даем много денег и еды. Сейчас и другие страны подключаются... Это гуманитарный кризис. Это абсолютная катастрофа", - заявил Трамп журналистам в Шотландии, комментируя заявление Нетаньяху. Трансляцию вели американские телеканалы.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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