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Трамп прокомментировал заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе - РИА Новости, 28.07.2025
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15:54 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/gaza-2031968851.html
Трамп прокомментировал заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе
Трамп прокомментировал заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп прокомментировал заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:54:00+03:00
2025-07-28T15:54:00+03:00
в мире
израиль
сша
шотландия
дональд трамп
биньямин нетаньяху
тедрос адханом гебрейесус
воз
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными. "Я не знаю. По телевизору я бы сказал, что не совсем так, потому что эти дети выглядят очень голодными. Но мы даем много денег и еды. Сейчас и другие страны подключаются... Это гуманитарный кризис. Это абсолютная катастрофа", - заявил Трамп журналистам в Шотландии, комментируя заявление Нетаньяху. Трансляцию вели американские телеканалы. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250727/ssha-2031792672.html
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в мире, израиль, сша, шотландия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, тедрос адханом гебрейесус, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Шотландия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп прокомментировал заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе

Трамп: судя по телевизионным кадрам, дети в Газе выглядят очень голодными

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп общается с журналистами
Дональд Трамп общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп общается с журналистами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными.
"Я не знаю. По телевизору я бы сказал, что не совсем так, потому что эти дети выглядят очень голодными. Но мы даем много денег и еды. Сейчас и другие страны подключаются... Это гуманитарный кризис. Это абсолютная катастрофа", - заявил Трамп журналистам в Шотландии, комментируя заявление Нетаньяху. Трансляцию вели американские телеканалы.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
США предоставят дополнительную помощь сектору Газа, заявил Трамп
27 июля, 20:41
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Центр раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Жители Газы рассказали о гуманитарном кризисе
Вчера, 15:47
 
В миреИзраильСШАШотландияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуТедрос Адханом ГебрейесусВОЗХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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