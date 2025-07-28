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"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления - РИА Новости, 28.07.2025
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15:38 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/gaz-2031965082.html
"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления
"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления - РИА Новости, 28.07.2025
"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о поставках СПГ из США. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:38:00+03:00
2025-07-28T15:38:00+03:00
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
сша
брюссель
в мире
дональд трамп
чей боуз
европарламент
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о поставках СПГ из США."Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал "доступнее и лучше". &lt;...&gt; Это наглая ложь. Она действительно немыслимая дура", — написал он.Глава ЕК и американский президент Дональд Трамп 27 июля заключили торговую сделку, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.Позже в Европарламенте назвали сделку капитуляцией Брюсселя перед главой Белого дома, добавив, что Трамп обсчитал Урсулу фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html
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еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша, брюссель, в мире, дональд трамп, чей боуз, европарламент, евросоюз
Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, США, Брюссель, В мире, Дональд Трамп, Чей Боуз, Европарламент, Евросоюз
"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления

Журналист Боуз назвал фон дер Ляйен дурой после ее слов о поставках СПГ из США

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о поставках СПГ из США.
"Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал "доступнее и лучше". <...> Это наглая ложь. Она действительно немыслимая дура", — написал он.
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Глава ЕК и американский президент Дональд Трамп 27 июля заключили торговую сделку, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Позже в Европарламенте назвали сделку капитуляцией Брюсселя перед главой Белого дома, добавив, что Трамп обсчитал Урсулу фон дер Ляйен.
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ЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСШАБрюссельВ миреДональд ТрампЧей БоузЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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