https://ria.ru/20250728/gaz-2031965082.html

"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления

"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления - РИА Новости, 28.07.2025

"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о поставках СПГ из США. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:38:00+03:00

2025-07-28T15:38:00+03:00

2025-07-28T15:38:00+03:00

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сша

брюссель

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чей боуз

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о поставках СПГ из США."Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал "доступнее и лучше". <...> Это наглая ложь. Она действительно немыслимая дура", — написал он.Глава ЕК и американский президент Дональд Трамп 27 июля заключили торговую сделку, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.Позже в Европарламенте назвали сделку капитуляцией Брюсселя перед главой Белого дома, добавив, что Трамп обсчитал Урсулу фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html

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еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша, брюссель, в мире, дональд трамп, чей боуз, европарламент, евросоюз