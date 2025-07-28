https://ria.ru/20250728/garbuzov-2031847464.html

Гарбузов: в ОЭЗ Москвы подтвердили пыле- и водонепроницаемость термометров

Гарбузов: в ОЭЗ Москвы подтвердили пыле- и водонепроницаемость термометров - РИА Новости, 28.07.2025

Гарбузов: в ОЭЗ Москвы подтвердили пыле- и водонепроницаемость термометров

Резидент особой экономической зоны в Москве предприятие "Термико" успешно протестировало на пыле- и водонепроницаемость комплекты термометров серии КТПТР по... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:00:00+03:00

2025-07-28T10:00:00+03:00

2025-07-28T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны в Москве предприятие "Термико" успешно протестировало на пыле- и водонепроницаемость комплекты термометров серии КТПТР по классу IP68, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."ОЭЗ "Технополис Москва" — это центр высокотехнологичного производства, где работают более 230 компаний. Здесь на производствах разрабатывают и модернизируют инновационную продукцию, востребованную в ключевых отраслях промышленности. Например, в этом году научно-производственное предприятие на площадке "Алабушево" подтвердило пыле- и водонепроницаемость своих платиновых термометров, которые используются в ресурсоснабжающих организациях. Успешная сертификация — еще один шаг к повышению надежности оборудования в сфере ЖКХ", — отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Аттестация по классу IP68 доказывает, что товар не пропускает пыль внутрь и может находится в воде на протяжении длительного времени.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев сообщил, что термометр базируется на измерительном элементе, который изготавливается по технологии из российской платиновой микропроволоки. Товары предприятия используются в системах теплового учета столицы, а также поставляется в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие регионы страны. Более того, изделия экспортируются в страны ближнего зарубежья.Платиновые термопреобразователи применяются как в промышленном, так и в индивидуальном учете тепловой энергии.Генеральный директор предприятия "Термико" Александр Семенов подчеркнул, что комплект КТПТР включает два платиновых термометра, подобранных по указанным критериям таким образом, что разница в показаниях температуры между ними минимальна. Это позволяет уменьшить до минимума погрешность в расчетах потребляемой тепловой энергии, а сами приборы могут измерять разность температур с точностью до 0,05 градуса. По последним нормативным документам изделия должны выдерживать подтопления тепловых пунктов.

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москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса