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Умер известный французский актер театра и кино - РИА Новости, 28.07.2025
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00:12 28.07.2025 (обновлено: 09:22 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/frantsiya-2031813822.html
Умер известный французский актер театра и кино
Умер известный французский актер театра и кино - РИА Новости, 28.07.2025
Умер известный французский актер театра и кино
Известный французский актер Жан-Поль Дюбуа скончался на 75-м году жизни, сообщает французский новостной портал Sсеneweb. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T00:12:00+03:00
2025-07-28T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Известный французский актер Жан-Поль Дюбуа скончался на 75-м году жизни, сообщает французский новостной портал Sсеneweb."Умер актер Жан-Поль Дюбуа. Он оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче", — говорится в публикации.Причина его смерти не уточняется.Жан-Поль Дюбуа — французский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах и сериалах, а также театральными постановками. В фильмографии актера "Фанфан-тюльпан", "Видок", "Расследования комиссара Мегрэ", "Волчья пасть", "Жизнь и больше ничего". Всего Дюбуа снялся более чем в 65 фильмах и телепроектах.Одной из наиболее известных картин с участием Дюбуа стала кинолента 2003 года "Фанфан-тюльпан", в которой он появился на экране вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Круз.
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Умер известный французский актер театра и кино

Sсеneweb: умер французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа

Французский актер Жан-Поль Дюбуа
Французский актер Жан-Поль Дюбуа - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Французский актер Жан-Поль Дюбуа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Известный французский актер Жан-Поль Дюбуа скончался на 75-м году жизни, сообщает французский новостной портал Sсеneweb.
"Умер актер Жан-Поль Дюбуа. Он оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче", — говорится в публикации.
Причина его смерти не уточняется.
Жан-Поль Дюбуа — французский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах и сериалах, а также театральными постановками. В фильмографии актера "Фанфан-тюльпан", "Видок", "Расследования комиссара Мегрэ", "Волчья пасть", "Жизнь и больше ничего". Всего Дюбуа снялся более чем в 65 фильмах и телепроектах.
Одной из наиболее известных картин с участием Дюбуа стала кинолента 2003 года "Фанфан-тюльпан", в которой он появился на экране вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Круз.
 
 
 
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