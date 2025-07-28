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Студентка попросила фотографию с Лавровым, чтобы бабушка пустила ее домой
Студентка попросила фотографию с Лавровым, чтобы бабушка пустила ее домой - РИА Новости, 28.07.2025
Студентка попросила фотографию с Лавровым, чтобы бабушка пустила ее домой
Участница XI Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" попросила у главы МИД РФ Сергея Лаврова разрешения сфотографироваться с... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:01:00+03:00
2025-07-28T16:01:00+03:00
2025-07-28T16:01:00+03:00
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Участница XI Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" попросила у главы МИД РФ Сергея Лаврова разрешения сфотографироваться с ним, признавшись, что делает это по поручению бабушки. "Я не верю, что это происходит", - начала студентка свое обращение к Лаврову, участвующему в форуме "Территория смыслов". Она рассказала, что ее зовут Даша, она приехала из Волгограда, где учится на переводческом факультете Волгоградского госуниверситета. Свой вопрос она задавала на французском языке, который знает Лавров. "Сфотографироваться можно, но из уважения к залу, пожалуйста, по-русски произнесите - тут не все говорят по-французски", - отреагировал глава МИД РФ. "Я попросила у Сергея Викторовича пожать ему руку и сделать с ним фотографию, потому что это моя мечта. И более того, это мечта моей бабушки, которая сказала мне не возвращаться домой без фотографии с Сергеем Викторовичем Лавровым", - сказала студентка. "К сожалению, мы с вашей бабушкой в юности не познакомились", - в ответ пошутил министр. Ведущая добавила, что бабушка может гордиться Дашей не только за разговор и фотографию с Лавровым, но и за ее блестящее знание французского языка.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031918532.html
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волгоград, россия, сергей лавров
Волгоград, Россия, Сергей Лавров
Студентка попросила фотографию с Лавровым, чтобы бабушка пустила ее домой
Участница форума "Территория смыслов" попросила сфотографироваться с Лавровым
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Участница XI Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" попросила у главы МИД РФ Сергея Лаврова разрешения сфотографироваться с ним, признавшись, что делает это по поручению бабушки.
"Я не верю, что это происходит", - начала студентка свое обращение к Лаврову
, участвующему в форуме "Территория смыслов".
Она рассказала, что ее зовут Даша, она приехала из Волгограда
, где учится на переводческом факультете Волгоградского госуниверситета. Свой вопрос она задавала на французском языке, который знает Лавров.
"Сфотографироваться можно, но из уважения к залу, пожалуйста, по-русски произнесите - тут не все говорят по-французски", - отреагировал глава МИД РФ.
"Я попросила у Сергея Викторовича пожать ему руку и сделать с ним фотографию, потому что это моя мечта. И более того, это мечта моей бабушки, которая сказала мне не возвращаться домой без фотографии с Сергеем Викторовичем Лавровым", - сказала студентка.
"К сожалению, мы с вашей бабушкой в юности не познакомились", - в ответ пошутил министр.
Ведущая добавила, что бабушка может гордиться Дашей не только за разговор и фотографию с Лавровым, но и за ее блестящее знание французского языка.