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В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны - РИА Новости, 28.07.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
11:43 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/forum-2031870828.html
В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны
В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны - РИА Новости, 28.07.2025
В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны
Первый на Дальнем Востоке Корпоративный демографический форум прошел в Благовещенске, где обсуждали вопросы поддержки семьи представители бизнеса и власти,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:43:00+03:00
2025-07-28T11:43:00+03:00
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке Корпоративный демографический форум прошел в Благовещенске, где обсуждали вопросы поддержки семьи представители бизнеса и власти, сообщает правительство Амурской области. "Демографическая политика президентом страны определена как приоритетная, поэтому вопросы поддержки семей для нас очень важны. В рамках этого форума обсудили лучшие практики, которые применяются в нашем регионе, в других субъектах, а также выработали новые решения, которые мы обязательно возьмём в работу", - сказал губернатор региона Василий Орлов. Участие в форуме приняли свыше 700 человек. Эксперты, лидеры бизнес-сообщества и руководители государственных структур рассмотрели современные практики поддержки сотрудников с семейными обязательствами. К примеру, Дальневосточный государственный аграрный университет на ключевой питч-сессии "Лучшие корпоративные практики поддержки сотрудников" презентовал специальный корпоративный демографический пакет, акцентированный на поддержке молодых специалистов. Сбербанк рассказал о программе "Пульс" – HR-платформе для управления и развития персонала, охватывающей полный цикл кадровых процессов: от поиска и трудоустройства кандидатов до оформления декретных отпусков и переводов сотрудников в другие подразделения. Компания "Сибур" ведёт работу с молодежью, помогает с трудоустройством членов семей, организован центр психологической поддержки. На экспертной дискуссии "Профессиональное развитие сотрудников в эпоху демографических перемен: вызовы и инновационные решения" компании поделились передовыми идеями и стратегиями подготовки персонала. Так, "Газпром" привлекает молодежь через сотрудничество с образовательными учреждениями и создаёт промышленные классы в школах. Благодаря этому ежегодно около 17 выпускников поступают на постоянную работу в компанию. Важную роль играет работа молодежного совета, а также добровольное медицинское страхование всех членов семьи сотрудников. Благовещенский филиал страховой компании "САО "ВСК" поддерживает семейные династии и организовывает профессиональные игры, которые помогают знакомиться сотрудников разных регионов. Программа ОАО "РЖД" "Азбука интернета" позволяет пожилым людям осваивать цифровые технологии. Подводя итоги форума, министр проектного управления и кадровой политики Амурской области Алина Артёменко отметила значимость непрерывного профессионального роста сотрудников. По ее словам, работодатель должен помогать своим работникам создавать гармоничный баланс между профессиональными успехами и личной жизнью, проводить совместные мероприятия, стимулируя рождение детей и обеспечивая комфортные условия труда для родителей. Форум завершил работу с уверенностью в дальнейшем сотрудничестве компаний, взявших на заметку лучшие инициативы коллег.
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благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны

На форуме в Благовещенске обсудили демографические проблемы страны

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке Корпоративный демографический форум прошел в Благовещенске, где обсуждали вопросы поддержки семьи представители бизнеса и власти, сообщает правительство Амурской области.
"Демографическая политика президентом страны определена как приоритетная, поэтому вопросы поддержки семей для нас очень важны. В рамках этого форума обсудили лучшие практики, которые применяются в нашем регионе, в других субъектах, а также выработали новые решения, которые мы обязательно возьмём в работу", - сказал губернатор региона Василий Орлов.
Участие в форуме приняли свыше 700 человек. Эксперты, лидеры бизнес-сообщества и руководители государственных структур рассмотрели современные практики поддержки сотрудников с семейными обязательствами.
К примеру, Дальневосточный государственный аграрный университет на ключевой питч-сессии "Лучшие корпоративные практики поддержки сотрудников" презентовал специальный корпоративный демографический пакет, акцентированный на поддержке молодых специалистов. Сбербанк рассказал о программе "Пульс" – HR-платформе для управления и развития персонала, охватывающей полный цикл кадровых процессов: от поиска и трудоустройства кандидатов до оформления декретных отпусков и переводов сотрудников в другие подразделения. Компания "Сибур" ведёт работу с молодежью, помогает с трудоустройством членов семей, организован центр психологической поддержки.
На экспертной дискуссии "Профессиональное развитие сотрудников в эпоху демографических перемен: вызовы и инновационные решения" компании поделились передовыми идеями и стратегиями подготовки персонала. Так, "Газпром" привлекает молодежь через сотрудничество с образовательными учреждениями и создаёт промышленные классы в школах. Благодаря этому ежегодно около 17 выпускников поступают на постоянную работу в компанию. Важную роль играет работа молодежного совета, а также добровольное медицинское страхование всех членов семьи сотрудников.
Благовещенский филиал страховой компании "САО "ВСК" поддерживает семейные династии и организовывает профессиональные игры, которые помогают знакомиться сотрудников разных регионов. Программа ОАО "РЖД" "Азбука интернета" позволяет пожилым людям осваивать цифровые технологии.
Подводя итоги форума, министр проектного управления и кадровой политики Амурской области Алина Артёменко отметила значимость непрерывного профессионального роста сотрудников. По ее словам, работодатель должен помогать своим работникам создавать гармоничный баланс между профессиональными успехами и личной жизнью, проводить совместные мероприятия, стимулируя рождение детей и обеспечивая комфортные условия труда для родителей. Форум завершил работу с уверенностью в дальнейшем сотрудничестве компаний, взявших на заметку лучшие инициативы коллег.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан с севера региона
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Амурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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