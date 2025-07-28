https://ria.ru/20250728/forum-2031870828.html

В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны

В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны - РИА Новости, 28.07.2025

В Благовещенске на форуме решали демографические проблемы страны

Первый на Дальнем Востоке Корпоративный демографический форум прошел в Благовещенске, где обсуждали вопросы поддержки семьи представители бизнеса и власти,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:43:00+03:00

2025-07-28T11:43:00+03:00

2025-07-28T11:43:00+03:00

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке Корпоративный демографический форум прошел в Благовещенске, где обсуждали вопросы поддержки семьи представители бизнеса и власти, сообщает правительство Амурской области. "Демографическая политика президентом страны определена как приоритетная, поэтому вопросы поддержки семей для нас очень важны. В рамках этого форума обсудили лучшие практики, которые применяются в нашем регионе, в других субъектах, а также выработали новые решения, которые мы обязательно возьмём в работу", - сказал губернатор региона Василий Орлов. Участие в форуме приняли свыше 700 человек. Эксперты, лидеры бизнес-сообщества и руководители государственных структур рассмотрели современные практики поддержки сотрудников с семейными обязательствами. К примеру, Дальневосточный государственный аграрный университет на ключевой питч-сессии "Лучшие корпоративные практики поддержки сотрудников" презентовал специальный корпоративный демографический пакет, акцентированный на поддержке молодых специалистов. Сбербанк рассказал о программе "Пульс" – HR-платформе для управления и развития персонала, охватывающей полный цикл кадровых процессов: от поиска и трудоустройства кандидатов до оформления декретных отпусков и переводов сотрудников в другие подразделения. Компания "Сибур" ведёт работу с молодежью, помогает с трудоустройством членов семей, организован центр психологической поддержки. На экспертной дискуссии "Профессиональное развитие сотрудников в эпоху демографических перемен: вызовы и инновационные решения" компании поделились передовыми идеями и стратегиями подготовки персонала. Так, "Газпром" привлекает молодежь через сотрудничество с образовательными учреждениями и создаёт промышленные классы в школах. Благодаря этому ежегодно около 17 выпускников поступают на постоянную работу в компанию. Важную роль играет работа молодежного совета, а также добровольное медицинское страхование всех членов семьи сотрудников. Благовещенский филиал страховой компании "САО "ВСК" поддерживает семейные династии и организовывает профессиональные игры, которые помогают знакомиться сотрудников разных регионов. Программа ОАО "РЖД" "Азбука интернета" позволяет пожилым людям осваивать цифровые технологии. Подводя итоги форума, министр проектного управления и кадровой политики Амурской области Алина Артёменко отметила значимость непрерывного профессионального роста сотрудников. По ее словам, работодатель должен помогать своим работникам создавать гармоничный баланс между профессиональными успехами и личной жизнью, проводить совместные мероприятия, стимулируя рождение детей и обеспечивая комфортные условия труда для родителей. Форум завершил работу с уверенностью в дальнейшем сотрудничестве компаний, взявших на заметку лучшие инициативы коллег.

https://ria.ru/20250722/gubernator-2030542114.html

благовещенск

амурская область

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благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область