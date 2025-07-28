Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 28.07.2025 (обновлено: 08:10 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/feodosija-2031830530.html
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара - РИА Новости, 28.07.2025
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара
Спасатели и лесоохрана ликвидировали пожар в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,5 гектара, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:05:00+03:00
2025-07-28T08:10:00+03:00
происшествия
феодосия
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968672498_0:48:732:460_1920x0_80_0_0_176601b1958a20ef4a48bbabfdb624dd.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели и лесоохрана ликвидировали пожар в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,5 гектара, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее пресс-служба МЧС республики Крым сообщала, что лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров. Позднее в пресс-службе добавили, что пожар был локализован в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,3 гектара. "Пожар в Феодосии ликвидирован на площади 2,5 га. Авиацией МЧС России произведено пять сбросов воды (15 тонн). Всего для ликвидации пожара привлечено 222 человека и 34 единицы техники, в том числе один вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250727/turtsija-2031792426.html
феодосия
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968672498_115:0:728:460_1920x0_80_0_0_00488748b2e67cb4f8a67d9dc723f5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, феодосия, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Феодосия, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара

В Феодосии ликвидировали лесной пожар на площади 2,5 гектара

© МЧС России/TelegramЛиквидация лесного пожара
Ликвидация лесного пожара - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели и лесоохрана ликвидировали пожар в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,5 гектара, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее пресс-служба МЧС республики Крым сообщала, что лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров. Позднее в пресс-службе добавили, что пожар был локализован в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,3 гектара.
"Пожар в Феодосии ликвидирован на площади 2,5 га. Авиацией МЧС России произведено пять сбросов воды (15 тонн). Всего для ликвидации пожара привлечено 222 человека и 34 единицы техники, в том числе один вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Последствия лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас
Вчера, 20:41
 
ПроисшествияФеодосияРоссияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала