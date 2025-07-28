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В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара - РИА Новости, 28.07.2025
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара
Спасатели и лесоохрана ликвидировали пожар в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,5 гектара, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:05:00+03:00
2025-07-28T08:05:00+03:00
2025-07-28T08:10:00+03:00
происшествия
феодосия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели и лесоохрана ликвидировали пожар в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,5 гектара, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее пресс-служба МЧС республики Крым сообщала, что лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров. Позднее в пресс-службе добавили, что пожар был локализован в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,3 гектара. "Пожар в Феодосии ликвидирован на площади 2,5 га. Авиацией МЧС России произведено пять сбросов воды (15 тонн). Всего для ликвидации пожара привлечено 222 человека и 34 единицы техники, в том числе один вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250727/turtsija-2031792426.html
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происшествия, феодосия, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Феодосия, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Феодосии ликвидировали пожар на площади 2,5 гектара
В Феодосии ликвидировали лесной пожар на площади 2,5 гектара