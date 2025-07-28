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Подмосковная фармкомпания достигла мощности в 55 таблеток в секунду
Подмосковная фармкомпания достигла мощности в 55 таблеток в секунду - РИА Новости, 28.07.2025
Подмосковная фармкомпания достигла мощности в 55 таблеток в секунду
Подмосковная фармацевтическая компания достигла производственной мощности по выпуску лекарственных средств в 55 таблеток и 36 капсул в секунду, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:52:00+03:00
2025-07-28T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подмосковная фармацевтическая компания достигла производственной мощности по выпуску лекарственных средств в 55 таблеток и 36 капсул в секунду, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "ПСК Фарма" сегодня выпускает 55 таблеток и 36 капсул с лекарственными препаратами в секунду. По итогам 2024 года на предприятии было выпущено 29 миллионов таблеток. При этом компания продолжает активно инвестировать в развитие – сейчас готовится запуск новой очереди фармпредприятия, что позволит расширить производственные мощности и номенклатуру выпускаемой продукции", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она также подчеркнула, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" выпускает 73 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, их можно получить по льготе. Номенклатура выпускаемых на предприятии препаратов обширна. В ОЭЗ "Дубна" в соответствии с задачами нацппроекта "Новые технологии сбережения здоровья" компания разрабатывает и производит лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний в различных нозологиях по полному циклу, включая синтез субстанций.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Подмосковная фармкомпания достигла мощности в 55 таблеток в секунду
Мощность производства фармкомпании из Подмосковья достигла 55 таблеток в секунду
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подмосковная фармацевтическая компания достигла производственной мощности по выпуску лекарственных средств в 55 таблеток и 36 капсул в секунду, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компания "ПСК Фарма" сегодня выпускает 55 таблеток и 36 капсул с лекарственными препаратами в секунду. По итогам 2024 года на предприятии было выпущено 29 миллионов таблеток. При этом компания продолжает активно инвестировать в развитие – сейчас готовится запуск новой очереди фармпредприятия, что позволит расширить производственные мощности и номенклатуру выпускаемой продукции", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она также подчеркнула, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" выпускает 73 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, их можно получить по льготе.
Номенклатура выпускаемых на предприятии препаратов обширна. В ОЭЗ "Дубна" в соответствии с задачами нацппроекта "Новые технологии сбережения здоровья" компания разрабатывает и производит лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний в различных нозологиях по полному циклу, включая синтез субстанций.