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Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию - РИА Новости, 28.07.2025
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18:19 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ekstraditsiya-2032004727.html
Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию
Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию - РИА Новости, 28.07.2025
Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию
Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию, сообщил в понедельник его адвокат Лучиан Рогак. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:19:00+03:00
2025-07-28T18:19:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию, сообщил в понедельник его адвокат Лучиан Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Ранее в понедельник генпрокуратура сообщила, что Плахотнюк отказался от экстрадиции. "Владимир Плахотнюк официально подал запрос, в котором он безоговорочно соглашается на экстрадицию в Республику Молдова. Запрос был адресован компетентным судебным органам Греции и подтверждает выраженную Владимиром Плахотнюком готовность открыто сотрудничать с международным судебным процессом в целях скорейшего и оперативного разрешения судебных разбирательств", - написал Рогак на своей странице в соцсети Facebook*. По словам адвоката, судебное разбирательство будет продолжено в соответствии с применимыми международными нормами, и окончательное решение будут принимать компетентные органы Греции. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.* запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250722/plakhotnyuk-2030627924.html
https://ria.ru/20250724/prokuratura-2031020986.html
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в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол, facebook
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Интерпол, Facebook
Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию

Адвокат Рогак: Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию, сообщил в понедельник его адвокат Лучиан Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Ранее в понедельник генпрокуратура сообщила, что Плахотнюк отказался от экстрадиции.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Приднестровье прокомментировали задержание олигарха Плахотнюка в Афинах
22 июля, 14:56
"Владимир Плахотнюк официально подал запрос, в котором он безоговорочно соглашается на экстрадицию в Республику Молдова. Запрос был адресован компетентным судебным органам Греции и подтверждает выраженную Владимиром Плахотнюком готовность открыто сотрудничать с международным судебным процессом в целях скорейшего и оперативного разрешения судебных разбирательств", - написал Рогак на своей странице в соцсети Facebook*.
По словам адвоката, судебное разбирательство будет продолжено в соответствии с применимыми международными нормами, и окончательное решение будут принимать компетентные органы Греции.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Прокуратура Молдавии оспорила освобождение бизнесмена Платона в Лондоне
24 июля, 03:00
 
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