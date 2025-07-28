Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию
Адвокат Рогак: Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию
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Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию, сообщил в понедельник его адвокат Лучиан Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Ранее в понедельник генпрокуратура сообщила, что Плахотнюк отказался от экстрадиции.
"Владимир Плахотнюк официально подал запрос, в котором он безоговорочно соглашается на экстрадицию в Республику Молдова. Запрос был адресован компетентным судебным органам Греции и подтверждает выраженную Владимиром Плахотнюком готовность открыто сотрудничать с международным судебным процессом в целях скорейшего и оперативного разрешения судебных разбирательств", - написал Рогак на своей странице в соцсети Facebook*.
По словам адвоката, судебное разбирательство будет продолжено в соответствии с применимыми международными нормами, и окончательное решение будут принимать компетентные органы Греции.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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