https://ria.ru/20250728/ekoturizm-2032002016.html

В правительстве Калужской области обсудили продвижение экотуризма

В правительстве Калужской области обсудили продвижение экотуризма - РИА Новости, 28.07.2025

В правительстве Калужской области обсудили продвижение экотуризма

Планы по продвижению экологического туризма в Калужской области обсудили в правительстве региона в понедельник. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:08:00+03:00

2025-07-28T18:08:00+03:00

2025-07-28T18:08:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761366533_909:838:3060:2048_1920x0_80_0_0_8ba9926793db68facc5cadf17faaf6ed.jpg

КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости. Планы по продвижению экологического туризма в Калужской области обсудили в правительстве региона в понедельник. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, в понедельник на заседании регионального правительства обсудили перспективы развития системы особо охраняемых природных территорий области в части продвижения экологического туризма. Губернатор Владислав Шапша отметил большой потенциал Калужской области для развития экологического туризма. "В регионе расположены 154 особо охраняемых природных территории. Это наши уникальные места, которые привлекают туристов, и вместе с тем их необходимо сберечь для будущих поколений", - подчеркнул Шапша. Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа рассказал, что общая площадь 154 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения составляет около 75 тысяч гектаров. Это около 2,5 % всей площади территории области. В регионе существует потенциал для раскрытия уникальных природных особенностей ООПТ при условии их планового программного развития, отметил Жипа. Министерство предлагает поэтапное создание ключевых объектов. Один из объектов: областной эколого-просветительский центр – на территории бывшего учебного полигона мелиоративного техникума (29,9 гектара) за парком "Губернский". Участок граничит с парком, что позволяет рассматривать его как естественное продолжение. Здесь же планируется разместить, в частности, питомник редких и ценных растений и ботанический сад. Региональный министр рассказал, что сегодня "Дирекцией парков" разработаны проекты 16 экологических троп. Также предусмотрены выделенные маршруты для пешеходов, велосипедистов, бегунов и любителей скандинавской ходьбы. Основываясь на примере других субъектов страны, министерство предлагает для обеспечения сохранности региональных ООПТ ввести экологический сбор за их посещение, проводить коммерческие мероприятия (экскурсии, сплавы, групповые занятия), а также установить штрафы за неуплату, подчеркнул региональный министр. В завершение доклада Владимир Жипа отметил, что развитие экологического туризма в Калужской области может стать важным фактором социально-экономического роста, экологической культуры и устойчивого развития региона. "Для успешной реализации данного направления необходимо комплексное решение существующих проблем, развитие экологической инфраструктуры и повышение качества туристических услуг", - подчеркнул Жипа.

https://ria.ru/20250728/shapsha-2031974947.html

https://ria.ru/20250725/obekty-2031506037.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша