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Ефимов: за полгода в Москве оформили 316 ГПЗУ для объектов здравоохранения - РИА Новости, 28.07.2025
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14:12 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/efimov-2031889099.html
Ефимов: за полгода в Москве оформили 316 ГПЗУ для объектов здравоохранения
Ефимов: за полгода в Москве оформили 316 ГПЗУ для объектов здравоохранения - РИА Новости, 28.07.2025
Ефимов: за полгода в Москве оформили 316 ГПЗУ для объектов здравоохранения
В Москве за полгода оформили 316 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения объектов здравоохранения, что на 26% больше, чем в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:12:00+03:00
2025-07-28T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Москве за полгода оформили 316 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения объектов здравоохранения, что на 26% больше, чем в январе-июне прошлого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по июнь 2025 года в Москве выпустили 316 градостроительных планов земельных участков для строительства различных объектов здравоохранения. Благодаря этому возведут поликлиники, фельдшерские и врачебные пункты, центры матери и ребенка, диагностические лаборатории, станции донорства крови, молочные кухни и иные медицинские объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, больше всего ГПЗУ – 87 – приходится на центр города, еще 40 – на Новомосковский округ, и 36 – на Западный.При этом в центре по выпущенным ГПЗУ лидируют районы Таганский (16), Хамовники (15) и Тверской (11), указывается в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за полгода в Москве оформили 316 ГПЗУ для объектов здравоохранения

Ефимов: за полгода в Москве выпустили 316 ГПЗУ для объектов здравоохранения

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Москве за полгода оформили 316 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения объектов здравоохранения, что на 26% больше, чем в январе-июне прошлого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по июнь 2025 года в Москве выпустили 316 градостроительных планов земельных участков для строительства различных объектов здравоохранения. Благодаря этому возведут поликлиники, фельдшерские и врачебные пункты, центры матери и ребенка, диагностические лаборатории, станции донорства крови, молочные кухни и иные медицинские объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, больше всего ГПЗУ – 87 – приходится на центр города, еще 40 – на Новомосковский округ, и 36 – на Западный.
При этом в центре по выпущенным ГПЗУ лидируют районы Таганский (16), Хамовники (15) и Тверской (11), указывается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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