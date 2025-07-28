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Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году

Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 28.07.2025

Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с начала года родились 329 двоен и две тройни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:48:00+03:00

2025-07-28T10:48:00+03:00

2025-07-28T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Подмосковье с начала года родились 329 двоен и две тройни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Всего с начала года в Подмосковье на свет появилось 329 двоен и две тройни. Благодаря высококвалифицированным специалистами, а также оснащению родовспомогательных учреждений региона современной медицинской техникой, мы можем оказывать качественную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения. Она включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.

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московская область (подмосковье), двойняшки , дети