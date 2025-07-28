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Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 28.07.2025
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Новости Подмосковья
 
10:48 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/dvoyni-2031856501.html
Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году
Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 28.07.2025
Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году
В Подмосковье с начала года родились 329 двоен и две тройни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:48:00+03:00
2025-07-28T10:48:00+03:00
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московская область (подмосковье)
двойняшки
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Подмосковье с начала года родились 329 двоен и две тройни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Всего с начала года в Подмосковье на свет появилось 329 двоен и две тройни. Благодаря высококвалифицированным специалистами, а также оснащению родовспомогательных учреждений региона современной медицинской техникой, мы можем оказывать качественную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения. Она включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.
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московская область (подмосковье), двойняшки , дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), двойняшки , Дети
Почти 330 двоен появились на свет в Подмосковье в этом году

В Московской области родились 329 двоен с начала года

© РИА Новости / Алексей МайшевПалата в роддоме
Палата в роддоме - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Палата в роддоме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Подмосковье с начала года родились 329 двоен и две тройни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Всего с начала года в Подмосковье на свет появилось 329 двоен и две тройни. Благодаря высококвалифицированным специалистами, а также оснащению родовспомогательных учреждений региона современной медицинской техникой, мы можем оказывать качественную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения. Она включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)двойняшкиДети
 
 
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