https://ria.ru/20250728/dom-2031886064.html

Из обрушившегося дома в Астрахани эвакуировали 15 человек

Из обрушившегося дома в Астрахани эвакуировали 15 человек - РИА Новости, 28.07.2025

Из обрушившегося дома в Астрахани эвакуировали 15 человек

Спасатели эвакуировали 15 человек из частично обрушившегося доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:14:00+03:00

2025-07-28T12:14:00+03:00

2025-07-28T12:22:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031883498_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5075c57d67506b622663c46f0b663869.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели эвакуировали 15 человек из частично обрушившегося доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции."Эвакуировали 15 человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031887838.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, россия, астраханская область, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани