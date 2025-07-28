https://ria.ru/20250728/deputat-2031885701.html

Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства

Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства - РИА Новости, 28.07.2025

Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства

Государства, которые позволили Денису Ермаку - младшему брату руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - провезти партию наркотиков для руководства РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:12:00+03:00

2025-07-28T12:12:00+03:00

2025-07-28T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Государства, которые позволили Денису Ермаку - младшему брату руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - провезти партию наркотиков для руководства Украины, вероятно, получают свою долю, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Ранее источник рассказал РИА Новости, что Денис Ермак летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства. "Во-первых, меня эта новость абсолютно не удивляет. Наркотиками они, мягко говоря, балуются, причем системно... И второе: вероятно, они имеют свою долю. Те страны, а точнее те, кто занимается этим вопросом, ведь наркотрафики проходят через все страны. И поэтому тут ничего удивительного. Это своя логистика, где те, кто занимается и помогает в транспортировке таких наркотиков, получают свою долю", - сказал Олейник. Он добавил, что перевозкой веществ занимался приближенный к Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому человек, потому что "в таких вещах необходимо доверять тем, в ком нет сомнений, что будет утечка информации". "Я думаю, что поэтому вот такое деликатное дело поручили брату. Да и он, вероятно, не прочь не только поставками заниматься для вот этой "зеленой" бригады, но и, думаю, что еще и занимается торговлей. Точнее, участвует в этом процессе", - отметил он. Олейник предположил, что в данном процессе не участвуют представители западных элит, поскольку для того, чтобы обеспечить транспортировку наркотиков в том количестве, в котором этого требует команда Зеленского, внешнего вмешательства не требуется, поскольку здесь идет речь о небольшом количестве веществ.

https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031848900.html

https://ria.ru/20250728/istochnik-2031819338.html

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в мире, украина, афганистан, владимир зеленский, владимир олейник, андрей ермак, верховная рада украины