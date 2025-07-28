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Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства - РИА Новости, 28.07.2025
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12:12 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/deputat-2031885701.html
Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства
Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства - РИА Новости, 28.07.2025
Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства
Государства, которые позволили Денису Ермаку - младшему брату руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - провезти партию наркотиков для руководства РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:12:00+03:00
2025-07-28T12:12:00+03:00
в мире
украина
афганистан
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андрей ермак
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Государства, которые позволили Денису Ермаку - младшему брату руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - провезти партию наркотиков для руководства Украины, вероятно, получают свою долю, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Ранее источник рассказал РИА Новости, что Денис Ермак летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства. "Во-первых, меня эта новость абсолютно не удивляет. Наркотиками они, мягко говоря, балуются, причем системно... И второе: вероятно, они имеют свою долю. Те страны, а точнее те, кто занимается этим вопросом, ведь наркотрафики проходят через все страны. И поэтому тут ничего удивительного. Это своя логистика, где те, кто занимается и помогает в транспортировке таких наркотиков, получают свою долю", - сказал Олейник. Он добавил, что перевозкой веществ занимался приближенный к Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому человек, потому что "в таких вещах необходимо доверять тем, в ком нет сомнений, что будет утечка информации". "Я думаю, что поэтому вот такое деликатное дело поручили брату. Да и он, вероятно, не прочь не только поставками заниматься для вот этой "зеленой" бригады, но и, думаю, что еще и занимается торговлей. Точнее, участвует в этом процессе", - отметил он. Олейник предположил, что в данном процессе не участвуют представители западных элит, поскольку для того, чтобы обеспечить транспортировку наркотиков в том количестве, в котором этого требует команда Зеленского, внешнего вмешательства не требуется, поскольку здесь идет речь о небольшом количестве веществ.
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031848900.html
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в мире, украина, афганистан, владимир зеленский, владимир олейник, андрей ермак, верховная рада украины
В мире, Украина, Афганистан, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства

Олейник: страны, которые помогли Ермаку с наркотиками, имеют долю

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Государства, которые позволили Денису Ермаку - младшему брату руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - провезти партию наркотиков для руководства Украины, вероятно, получают свою долю, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что Денис Ермак летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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"Во-первых, меня эта новость абсолютно не удивляет. Наркотиками они, мягко говоря, балуются, причем системно... И второе: вероятно, они имеют свою долю. Те страны, а точнее те, кто занимается этим вопросом, ведь наркотрафики проходят через все страны. И поэтому тут ничего удивительного. Это своя логистика, где те, кто занимается и помогает в транспортировке таких наркотиков, получают свою долю", - сказал Олейник.
Он добавил, что перевозкой веществ занимался приближенный к Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому человек, потому что "в таких вещах необходимо доверять тем, в ком нет сомнений, что будет утечка информации". "Я думаю, что поэтому вот такое деликатное дело поручили брату. Да и он, вероятно, не прочь не только поставками заниматься для вот этой "зеленой" бригады, но и, думаю, что еще и занимается торговлей. Точнее, участвует в этом процессе", - отметил он.
Олейник предположил, что в данном процессе не участвуют представители западных элит, поскольку для того, чтобы обеспечить транспортировку наркотиков в том количестве, в котором этого требует команда Зеленского, внешнего вмешательства не требуется, поскольку здесь идет речь о небольшом количестве веществ.
Денис Ермак в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Источник: брат Ермака снабжает наркотиками верхушку украинской власти
Вчера, 03:06
 
В миреУкраинаАфганистанВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникАндрей ЕрмакВерховная Рада Украины
 
 
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