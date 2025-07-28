https://ria.ru/20250728/delo-2031975414.html

Трамп обсудит сделку по делу пособницы Эпштейна, пишут СМИ

Трамп обсудит сделку по делу пособницы Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп обсудит сделку по делу пособницы Эпштейна, пишут СМИ

Американский президент Дональд Трамп после своего визита в Шотландию встретится с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем для обсуждения возможной сделки по делу... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:22:00+03:00

2025-07-28T16:22:00+03:00

2025-07-28T16:34:00+03:00

в мире

сша

шотландия

таллахасси

джеффри эпштейн

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977232_0:48:2500:1454_1920x0_80_0_0_c2644c280747d530ea30b747c5487646.jpg

ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп после своего визита в Шотландию встретится с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем для обсуждения возможной сделки по делу пособницы финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной за торговлю несовершеннолетними, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник. Трамп посещает Шотландию 25-29 июля с частным визитом. Ранее он заявлял, что имеет право помиловать Максвелл, но пока не думал об этом. На прошлой неделе адвокат женщины Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 лиц. В 2022 году Максвелл была приговорена к 20 годам заключения и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси. "Президент может смягчить ее приговор в обмен на сотрудничество. Никто не знает, что теперь произойдет. Тодд Бланш встретится с президентом Трампом, когда тот вернется из Шотландии, и именно тогда пройдут обсуждения любой потенциальной сделки", - приводит издание слова источника. Он также сообщил, что Максвелл хочет добиться помилования, однако это не обсуждалось, пишет Daily Mail. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

https://ria.ru/20240904/epstein-1970560132.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2002072430.html

сша

шотландия

таллахасси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, шотландия, таллахасси, джеффри эпштейн, дональд трамп