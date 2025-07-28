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СК возбудил дело после обрушения части дома в Астрахани
СК возбудил дело после обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
СК возбудил дело после обрушения части дома в Астрахани
Уголовное дело по статьям о халатности и уничтожение имущества по неосторожности возбудили после обрушения части дома в Астрахани, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:47:00+03:00
2025-07-28T14:47:00+03:00
2025-07-28T14:53:00+03:00
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о халатности и уничтожение имущества по неосторожности возбудили после обрушения части дома в Астрахани, сообщает СУСК РФ по Астраханской области.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Пострадавших нет."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обрушения части дома в Астрахани
СК возбудил дело о халатности после обрушения подъезда в доме в Астрахани