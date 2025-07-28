В Воронежской области мужчина умер после ночной драки на улице
В Воронежской области возбудили дело из-за смерти мужчины после драки на улице
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Уголовное дело после смерти 41-летнего мужчины, получившего удар в ногу острым предметом в ночной драке на улице в Россоши, возбудили в Воронежской области, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Как сообщила пресс-служба ведомства, тело 41-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти нашли на улице Пролетарской в Россоши 27 июля. По предварительным данным, ночью между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Один из них нанес оппоненту удар в ногу предметом, имеющего острые края, и скрылся. Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 28-летний житель рабочего поселка Кантемировка Воронежской области. После допроса следствие направило ходатайство в суд для заключения подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, запечатлен момент ссоры. Мужчина с цветами в руках подошел к компании и начал что-то говорить. Подозвав к себе мужчину в баскетбольной майке, он достал что-то из кармана и замахнулся. Тот в ответ начал наносить ему удары руками и ногой. Драка переместилась за угол, вне поля видеокамеры, а спустя несколько секунд мужчина в баскетбольной майке вновь появился в кадре - уже с окровавленной ногой.
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