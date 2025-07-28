https://ria.ru/20250728/delo-2031934113.html

В Воронежской области мужчина умер после ночной драки на улице

В Воронежской области мужчина умер после ночной драки на улице - РИА Новости, 28.07.2025

В Воронежской области мужчина умер после ночной драки на улице

Уголовное дело после смерти 41-летнего мужчины, получившего удар в ногу острым предметом в ночной драке на улице в Россоши, возбудили в Воронежской области,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:09:00+03:00

2025-07-28T14:09:00+03:00

2025-07-28T14:10:00+03:00

происшествия

воронежская область

россошь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Уголовное дело после смерти 41-летнего мужчины, получившего удар в ногу острым предметом в ночной драке на улице в Россоши, возбудили в Воронежской области, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Как сообщила пресс-служба ведомства, тело 41-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти нашли на улице Пролетарской в Россоши 27 июля. По предварительным данным, ночью между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Один из них нанес оппоненту удар в ногу предметом, имеющего острые края, и скрылся. Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 28-летний житель рабочего поселка Кантемировка Воронежской области. После допроса следствие направило ходатайство в суд для заключения подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, запечатлен момент ссоры. Мужчина с цветами в руках подошел к компании и начал что-то говорить. Подозвав к себе мужчину в баскетбольной майке, он достал что-то из кармана и замахнулся. Тот в ответ начал наносить ему удары руками и ногой. Драка переместилась за угол, вне поля видеокамеры, а спустя несколько секунд мужчина в баскетбольной майке вновь появился в кадре - уже с окровавленной ногой.

https://ria.ru/20250717/draka-2029589419.html

https://ria.ru/20250716/peterburg-2029450221.html

воронежская область

россошь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, россошь, россия