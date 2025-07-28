https://ria.ru/20250728/dagestan-2031979641.html

В Дагестане женщину осудили за попытку продать новорожденного

В Дагестане женщину осудили за попытку продать новорожденного - РИА Новости, 28.07.2025

В Дагестане женщину осудили за попытку продать новорожденного

Жительницу Дагестана приговорили к трем годам лишения свободы за попытку продать новорожденного ребенка, сообщило СУСК России по республике. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:31:00+03:00

2025-07-28T16:31:00+03:00

2025-07-28T16:31:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Жительницу Дагестана приговорили к трем годам лишения свободы за попытку продать новорожденного ребенка, сообщило СУСК России по республике. По данным ведомства, 1 января 2025 года подсудимая при выписке из родильного дома передала жительнице Махачкалы новорожденного за 300 тысяч рублей. "Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з", ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее первым ребенком 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250728/rebenok-2031836211.html

россия

республика дагестан

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика дагестан, махачкала