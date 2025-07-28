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В Дагестане женщину осудили за попытку продать новорожденного
В Дагестане женщину осудили за попытку продать новорожденного - РИА Новости, 28.07.2025
В Дагестане женщину осудили за попытку продать новорожденного
Жительницу Дагестана приговорили к трем годам лишения свободы за попытку продать новорожденного ребенка, сообщило СУСК России по республике. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:31:00+03:00
2025-07-28T16:31:00+03:00
2025-07-28T16:31:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Жительницу Дагестана приговорили к трем годам лишения свободы за попытку продать новорожденного ребенка, сообщило СУСК России по республике. По данным ведомства, 1 января 2025 года подсудимая при выписке из родильного дома передала жительнице Махачкалы новорожденного за 300 тысяч рублей. "Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з", ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее первым ребенком 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане женщину осудили за попытку продать новорожденного
Жительнице Дагестана дали три года за попытку продать новорожденного ребенка