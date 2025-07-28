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Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 28.07.2025
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Волгоградская область
 
11:16 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/bocharov-2031862969.html
Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн зерна
Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 28.07.2025
Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн зерна
Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн высококачественного зерна, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:16:00+03:00
2025-07-28T11:16:00+03:00
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
агропродукция
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн высококачественного зерна, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Волгоградская область в закрома нашей Родины уже направила четыре миллиона тонн высококачественного зерна. Совсем недавно — в начале месяца — был дан старт уборочной кампании. И в течение трех недель мы собрали четыре миллиона тонн — это очень хороший результат", - цитирует в сообщении администрация области слова Бочарова во время посещения сельхозпредприятия "Аксайское". Как отметил губернатор, регион выполняет план по сбору урожая зерна, несмотря на сложности осени и зимы. По информации властей, средняя урожайность по озимым культурам составляет более 29 центнеров с гектара, по яровым – свыше 15 центнеров с гектара, что превышает показатели прошлого года, тогда показатели были 19 центнеров с гектара и более 10 центнеров с гектара соответственно. Отмечается, что аграриям предстоит собрать урожай еще с 800 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030552132.html
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андрей бочаров, волгоградская область, агропродукция
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоградская область, агропродукция
Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн зерна

Бочаров: аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Аграрии Волгоградской области собрали 4 миллиона тонн высококачественного зерна, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Волгоградская область в закрома нашей Родины уже направила четыре миллиона тонн высококачественного зерна. Совсем недавно — в начале месяца — был дан старт уборочной кампании. И в течение трех недель мы собрали четыре миллиона тонн — это очень хороший результат", - цитирует в сообщении администрация области слова Бочарова во время посещения сельхозпредприятия "Аксайское".
Как отметил губернатор, регион выполняет план по сбору урожая зерна, несмотря на сложности осени и зимы. По информации властей, средняя урожайность по озимым культурам составляет более 29 центнеров с гектара, по яровым – свыше 15 центнеров с гектара, что превышает показатели прошлого года, тогда показатели были 19 центнеров с гектара и более 10 центнеров с гектара соответственно. Отмечается, что аграриям предстоит собрать урожай еще с 800 тысяч гектаров.
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Волгоградская областьАндрей БочаровВолгоградская областьагропродукция
 
 
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