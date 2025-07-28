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"Разбилась вдребезги". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 28.07.2025
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09:40 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/bloomberg-2031841724.html
"Разбилась вдребезги". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
"Разбилась вдребезги". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 28.07.2025
"Разбилась вдребезги". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе действиями против антикоррупционных агентств на Украине, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:40:00+03:00
2025-07-28T09:40:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
владимир зеленский
мария захарова
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе действиями против антикоррупционных агентств на Украине, пишет Bloomberg."Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что выходка украинского политика — напоминание о том, что еще до начала боевых действий Зеленский не был популярным президентом, а его рейтинг одобрения на тот момент составлял около 25 процентов.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Ряд парламентариев расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Уже в прошедший четверг Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.
https://ria.ru/20250728/putin-2031836065.html
https://ria.ru/20250727/uslovie-2031761949.html
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, мария захарова, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
"Разбилась вдребезги". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

Bloomberg: героический образ Зеленского разбился вдребезги

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе действиями против антикоррупционных агентств на Украине, пишет Bloomberg.
«
"Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги", — говорится в публикации.
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Обозреватель указал, что выходка украинского политика — напоминание о том, что еще до начала боевых действий Зеленский не был популярным президентом, а его рейтинг одобрения на тот момент составлял около 25 процентов.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Ряд парламентариев расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Уже в прошедший четверг Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.
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В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийМария ЗахароваНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
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