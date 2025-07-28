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Билайн провел лагерь роста для сотрудников в Красной Поляне - РИА Новости, 28.07.2025
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10:00 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/bilayn-2031445760.html
Билайн провел лагерь роста для сотрудников в Красной Поляне
Билайн провел лагерь роста для сотрудников в Красной Поляне - РИА Новости, 28.07.2025
Билайн провел лагерь роста для сотрудников в Красной Поляне
В июле 120 сотрудников компании Билайн из разных городов и подразделений отправились в Красную Поляну для участия в выездном лагере роста в формате Workation... РИА Новости, 28.07.2025
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билайн
вымпелком
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В июле 120 сотрудников компании Билайн из разных городов и подразделений отправились в Красную Поляну для участия в выездном лагере роста в формате Workation (работа+обучение+отдых), сообщает пресс-служба оператора.Билайн продолжает внедрять инновационные форматы работы, совмещающие профессиональное развитие и отдых. Сам проект был направлен на повышение вовлеченности, укрепление горизонтальных связей между командами и поддержку предпринимательской инициативы внутри компании.Формат позволил сотрудникам Билайна совмещать выполнение рабочих задач с обучением, развитием профессиональных связей и активным отдыхом. Участники лагеря – авторы лучших бизнес-идей, отобранных по результатам внутреннего конкурса. В июне на участие было подано 114 заявок от более чем 250 сотрудников, из которых выбраны 40 наиболее перспективных проектов.Программа включала рабочие сессии с гибким графиком (11.00–20.00) и оснащенными коворкинг-зонами (зонами для совместной работы); обучающие блоки о методологии growth hacking (взлом роста); практическую проработку идей при поддержке менторов и экспертов компании; походы, йогу в горах, спортивные активности и экскурсии по Красной Поляне.Лагерь был направлен на укрепление корпоративной культуры, ускорение тестирования идей и создание синергии между разными департаментами. Участники смогли не только проработать свои идеи по улучшения продуктов и процессов в Билайне, но и зарядиться энергией в живописных горах Кавказа. После возвращения из Лагеря роста все участники получат возможность представить свою идею на питч-сессии (презентационной сессии) с топ-менеджментом."Лагерь роста в Красной Поляне — это не просто эксперимент, а часть большой стратегии по перезагрузке корпоративной культуры. Мы создаем среду, где каждый сотрудник мыслит, как предприниматель: ищет неочевидные возможности, быстро тестирует гипотезы и масштабирует удачные решения. Такой подход – основа growth hacking, и лагерь доказал: когда объединяются свежий воздух, энергия команды и фокус на результат, рождаются прорывные идеи. Мы меняем мышление – от "это не моя зона ответственности" к "как я могу повлиять на бизнес?". И такие проекты – мощный шаг в эту сторону", – отметила заместитель генерального директора по корпоративной стратегии и координации в Билайне Светлана Скворцова, ее слова приводит пресс-служба.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ИНН 7713076301, erid: F7NfYUJCUneTRy6ZfV1t
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4.7
96
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7 495 645-6601
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билайн, вымпелком, красная поляна, мобильная связь
Билайн, ВымпелКом, Красная Поляна, мобильная связь

Билайн провел лагерь роста для сотрудников в Красной Поляне

© Фото : Пресс-служба Билайн Лагерь роста для сотрудников компании Билайн в Красной Поляне
Лагерь роста для сотрудников компании Билайн в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Пресс-служба Билайн
Лагерь роста для сотрудников компании Билайн в Красной Поляне
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В июле 120 сотрудников компании Билайн из разных городов и подразделений отправились в Красную Поляну для участия в выездном лагере роста в формате Workation (работа+обучение+отдых), сообщает пресс-служба оператора.
Билайн продолжает внедрять инновационные форматы работы, совмещающие профессиональное развитие и отдых. Сам проект был направлен на повышение вовлеченности, укрепление горизонтальных связей между командами и поддержку предпринимательской инициативы внутри компании.
Формат позволил сотрудникам Билайна совмещать выполнение рабочих задач с обучением, развитием профессиональных связей и активным отдыхом. Участники лагеря – авторы лучших бизнес-идей, отобранных по результатам внутреннего конкурса. В июне на участие было подано 114 заявок от более чем 250 сотрудников, из которых выбраны 40 наиболее перспективных проектов.
Программа включала рабочие сессии с гибким графиком (11.00–20.00) и оснащенными коворкинг-зонами (зонами для совместной работы); обучающие блоки о методологии growth hacking (взлом роста); практическую проработку идей при поддержке менторов и экспертов компании; походы, йогу в горах, спортивные активности и экскурсии по Красной Поляне.
Лагерь был направлен на укрепление корпоративной культуры, ускорение тестирования идей и создание синергии между разными департаментами. Участники смогли не только проработать свои идеи по улучшения продуктов и процессов в Билайне, но и зарядиться энергией в живописных горах Кавказа. После возвращения из Лагеря роста все участники получат возможность представить свою идею на питч-сессии (презентационной сессии) с топ-менеджментом.
"Лагерь роста в Красной Поляне — это не просто эксперимент, а часть большой стратегии по перезагрузке корпоративной культуры. Мы создаем среду, где каждый сотрудник мыслит, как предприниматель: ищет неочевидные возможности, быстро тестирует гипотезы и масштабирует удачные решения. Такой подход – основа growth hacking, и лагерь доказал: когда объединяются свежий воздух, энергия команды и фокус на результат, рождаются прорывные идеи. Мы меняем мышление – от "это не моя зона ответственности" к "как я могу повлиять на бизнес?". И такие проекты – мощный шаг в эту сторону", – отметила заместитель генерального директора по корпоративной стратегии и координации в Билайне Светлана Скворцова, ее слова приводит пресс-служба.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ИНН 7713076301, erid: F7NfYUJCUneTRy6ZfV1t
 
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