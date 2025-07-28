https://ria.ru/20250728/bespilotniki-2031828936.html

ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2025

ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников

Силы ПВО в ночь на понедельник сбили семь украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:31:00+03:00

2025-07-28T07:31:00+03:00

2025-07-28T08:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силы ПВО в ночь на понедельник сбили семь украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, орловская область