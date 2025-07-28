https://ria.ru/20250728/bespilotniki-2031828936.html
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2025
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников
Силы ПВО в ночь на понедельник сбили семь украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:31:00+03:00
2025-07-28T07:31:00+03:00
2025-07-28T08:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силы ПВО в ночь на понедельник сбили семь украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html
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безопасность, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, орловская область
Безопасность, Ростовская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Орловская область