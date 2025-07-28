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ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2025
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07:31 28.07.2025 (обновлено: 08:35 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/bespilotniki-2031828936.html
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2025
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников
Силы ПВО в ночь на понедельник сбили семь украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:31:00+03:00
2025-07-28T08:35:00+03:00
безопасность
ростовская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
дмитрий песков
россия
орловская область
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силы ПВО в ночь на понедельник сбили семь украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html
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безопасность, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, орловская область
Безопасность, Ростовская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Орловская область

ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силы ПВО в ночь на понедельник сбили семь украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
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Так, российские бойцы сбили:
  • четыре БПЛА — над Ростовской областью;
  • по одному — над Орловской, Калужской и Брянской областями.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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БезопасностьРостовская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковРоссияОрловская область
 
 
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