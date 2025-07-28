https://ria.ru/20250728/bashkiriya-2031932839.html

Из Башкирии в зону спецоперации отправили автомобили, мотоциклы и лекарства

Из Башкирии в зону спецоперации отправили автомобили, мотоциклы и лекарства - РИА Новости, 28.07.2025

Из Башкирии в зону спецоперации отправили автомобили, мотоциклы и лекарства

Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 156-ю по счету гуманитарную колонну с автомобилями и мотоциклами, дронами и маскировочными сетями, а также... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:06:00+03:00

2025-07-28T14:06:00+03:00

2025-07-28T14:06:00+03:00

надежные люди

республика башкортостан

сво

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УФА, 28 июл – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 156-ю по счету гуманитарную колонну с автомобилями и мотоциклами, дронами и маскировочными сетями, а также продуктами и лекарствами, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "По поручению секретаря регионального отделения, главы Башкортостана Радия Хабирова сформирована 156-я гуманитарная колонна для оказания помощи 24 воинским подразделениям, в числе которых батальоны имени Минигали Шаймуратова и Алмаза Сафина, полк имени Салавата Юлаева и полк "Башкортостан", - следует из релиза. В зону СВО доставлены авто и мототехника, электрогенераторы, FPV-дроны "Уфимец", детекторы дронов, маскировочные сети, строительные материалы, система РЭБ. Бойцам также переданы продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и медицинское оборудование, адресные посылки от родственников, добавили в пресс-службе. Отмечается, что гуманитарную помощь собирали власти региона, организации и предприятия республики, общественные организации, неравнодушные жители, члены партии, волонтеры. Адресную помощь активно оказали 8 муниципальных образований республики и республиканское движение ветеранов ВДВ. "В честь 95-й годовщины Воздушно-десантных войск мы сформировали подарки и необходимые вещи для бойцов, проходящих службу в зоне спецоперации в подразделениях ВДВ. Это автомобили, бытовые принадлежности и электроника", – цитирует пресс-служба ветерана ВДВ Евгения Астафурова.

https://ria.ru/20250725/svo-2031470393.html

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республика башкортостан, сво