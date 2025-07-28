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Банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам - РИА Новости, 28.07.2025
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06:18 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/bank-2031826449.html
Банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам
Банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам - РИА Новости, 28.07.2025
Банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам
Большинство банков в России начали снижать ставки по кредитам и вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:18:00+03:00
2025-07-28T06:18:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Большинство банков в России начали снижать ставки по кредитам и вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. Сбербанк в пятницу также сообщил о снижении ставок по рыночной ипотеке, потребкредитам и вкладам с 28 июля. Минимальная ипотечная ставка теперь - 19,4%, по потребкредитам минимальная ставка составит 20,9%. Максимальная доходность по вкладам - 16% на 4 месяца. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что ставки по депозитам, скорее всего, будут идти дальше вниз. "Учитывая наши ожидания по дальнейшему смягчению ДКП, для вкладчиков есть хорошая возможность зафиксировать выгодные ставки на долгий срок. Ставки по кредитам также, вероятно, продолжат снижение, вслед за ставками по вкладам", - передает ее слова пресс-служба. Директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич заявил, что банк прогнозировал снижение ставки на 2 процентных пункта и уже скорректировал ставки по вкладам в преддверии заседания, снизив доходность по депозитам от 0,74 до 2 процентных пунктов. Он отметил, что банк также планирует снизить ставки по ипотечным и автокредитам на 1,5-2 процентных пункта на следующей неделе. "Ожидаем, что на фоне очередного понижения ключевой ставки Банка России доходность по депозитам будет снижаться. Что касается кредитных продуктов, то мы следим за конъюнктурой рынка и будем действовать в соответствии с ее изменениями", - сообщили в пресс-службе "МТС банка". В пресс-службе банка "Русский Стандарт" сообщили, что в планах скорректировать ставки с учетом конъюнктуры рынка. "Однако радикального снижения ждать не стоит, поскольку жесткая ДКП подразумевает поддержание стоимости денег в экономике на высоком уровне", - считает директор департамента операций на финансовых рынках Максим Тимошенко. Банк "Зенит" также планирует пропорционально снизить ставки по кредитным продуктам. "С учетом минимальных темпов роста в данном сегменте, не исключена и опережающая динамика по смягчению условий кредитования", - сообщил руководитель аналитического управления банка Владимир Евстифеев. В пресс-службе ПСБ сообщили, что банк заблаговременно скорректировал условия по кредитным и сберегательным продуктам. "В настоящее время банк рассматривает варианты дальнейшего снижения ставок по сберегательным и некоторым ипотечным продуктам, в сегменте потребительских кредитов также планируется смягчение условий кредитования", - добавили в банке.
https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031500408.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, совкомбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Совкомбанк
Банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам

Банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ по ставке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Большинство банков в России начали снижать ставки по кредитам и вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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Сбербанк в пятницу также сообщил о снижении ставок по рыночной ипотеке, потребкредитам и вкладам с 28 июля. Минимальная ипотечная ставка теперь - 19,4%, по потребкредитам минимальная ставка составит 20,9%. Максимальная доходность по вкладам - 16% на 4 месяца.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что ставки по депозитам, скорее всего, будут идти дальше вниз. "Учитывая наши ожидания по дальнейшему смягчению ДКП, для вкладчиков есть хорошая возможность зафиксировать выгодные ставки на долгий срок. Ставки по кредитам также, вероятно, продолжат снижение, вслед за ставками по вкладам", - передает ее слова пресс-служба.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич заявил, что банк прогнозировал снижение ставки на 2 процентных пункта и уже скорректировал ставки по вкладам в преддверии заседания, снизив доходность по депозитам от 0,74 до 2 процентных пунктов. Он отметил, что банк также планирует снизить ставки по ипотечным и автокредитам на 1,5-2 процентных пункта на следующей неделе.
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"Ожидаем, что на фоне очередного понижения ключевой ставки Банка России доходность по депозитам будет снижаться. Что касается кредитных продуктов, то мы следим за конъюнктурой рынка и будем действовать в соответствии с ее изменениями", - сообщили в пресс-службе "МТС банка".
В пресс-службе банка "Русский Стандарт" сообщили, что в планах скорректировать ставки с учетом конъюнктуры рынка. "Однако радикального снижения ждать не стоит, поскольку жесткая ДКП подразумевает поддержание стоимости денег в экономике на высоком уровне", - считает директор департамента операций на финансовых рынках Максим Тимошенко.
Банк "Зенит" также планирует пропорционально снизить ставки по кредитным продуктам. "С учетом минимальных темпов роста в данном сегменте, не исключена и опережающая динамика по смягчению условий кредитования", - сообщил руководитель аналитического управления банка Владимир Евстифеев.
В пресс-службе ПСБ сообщили, что банк заблаговременно скорректировал условия по кредитным и сберегательным продуктам. "В настоящее время банк рассматривает варианты дальнейшего снижения ставок по сберегательным и некоторым ипотечным продуктам, в сегменте потребительских кредитов также планируется смягчение условий кредитования", - добавили в банке.
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