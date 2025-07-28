https://ria.ru/20250728/avtoritarizm-2031918958.html

Союз армян Скандинавии раскритиковал задержание Карапетяна

Союз армян Скандинавии раскритиковал задержание Карапетяна - РИА Новости, 28.07.2025

Союз армян Скандинавии раскритиковал задержание Карапетяна

Незаконное задержание армянского предпринимателя Самвела Карапетяна свидетельствует о растущем авторитаризме премьера Армении Никола Пашиняна, который пытается... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:28:00+03:00

2025-07-28T13:28:00+03:00

2025-07-28T15:50:00+03:00

в мире

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электросети армении

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Незаконное задержание армянского предпринимателя Самвела Карапетяна свидетельствует о растущем авторитаризме премьера Армении Никола Пашиняна, который пытается "заставить оппозицию замолчать" в преддверии парламентских выборов 2026 года, заявили РИА Новости в союзе армян Скандинавии. "Мы глубоко обеспокоены политически мотивированным арестом и необоснованными обвинениями в адрес известного армянского филантропа и бизнесмена Самвела Карапетяна. Его незаконное задержание является ярким примером растущего авторитаризма премьер-министра Никола Пашиняна и его страха перед инакомыслием. Дело против Карапетяна является не только смехотворно необоснованным, но и явной попыткой заставить замолчать оппозицию и запугать широкую общественность в преддверии выборов 2026 года", - написал представитель союза в ответ на запрос агентства. Усиление давления со стороны властей на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) также вызывает обеспокоенность армян Скандинавии, добавил он. "Эти нападки на старейший институт Армении демонстрируют враждебность Пашиняна по отношению к любому центру влияния, находящемуся вне его контроля. В противоположность этому Самвел Карапетян неизменно выступал в качестве щедрого благотворителя Церкви, финансируя восстановление святых мест и поддерживая ее гуманитарные миссии, что еще раз иллюстрирует, почему он является мишенью режима, нетерпимого к независимым столпам общества", - отметил собеседник агентства. Попытки национализации принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении", против которых выступил международный арбитражный суд в Стокгольме, а также произвольные проверки и закрытие связанных с группой компаний "Ташир" предприятий не только разрушают экономику страны, но и осуществляются по политическому расчету, "укрепляя монопольный контроль Пашиняна над ключевыми отраслями промышленности", добавил он. По его словам, установление контроля сторонников Пашиняна над критической энергетической инфраструктурой Армении ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и неизбежно отпугнет иностранных инвесторов, что приведет к дальнейшей изоляции армянской экономики. Союз армян Скандинавии выступает за немедленную отставку Пашиняна из-за подавления им инакомыслия и "катастрофических провалов во внешней политике" в результате уступок Азербайджану по проблеме Нагорного Карабаха, заявил представитель. "Эти уступки в сочетании с внутренними репрессиями его правительства ослабили Армению как на международной арене, так и внутри страны. Смена руководства сейчас крайне необходима, чтобы остановить эту негативную тенденцию, восстановить верховенство закона, защитить основные свободы и восстановить доверие к армянскому народу", - подчеркнул он. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html

https://ria.ru/20250722/armeniya-2030536961.html

https://ria.ru/20250724/karapetyan-2031107389.html

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в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, электросети армении, ташир