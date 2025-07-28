https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031914202.html
Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани
Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани
Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:16:00+03:00
2025-07-28T13:16:00+03:00
2025-07-28T14:42:00+03:00
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
происшествия
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031902608_0:68:1175:729_1920x0_80_0_0_8017efdef3168b222735f17e85b50409.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора. Один маломобильный человек доставлен в больницу после частичного обрушения дома в Астрахани из-за стресса.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."Маломобильный гражданин из соседнего подъезда доставлен в АМОКБ с острой реакцией на стресс", - заявила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале.Власти отметили, что информация о трех пострадавших при частичном обрушении дома не соответствует действительности.
https://realty.ria.ru/20250728/glava-2031919533.html
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031902608_0:0:1063:797_1920x0_80_0_0_fbd0f9cfb48506900a813d920b78f2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань
Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Происшествия, Астрахань
Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани
Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани из-за стресса