https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031914202.html

Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани

Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

Один человек доставлен в больницу после обрушения дома в Астрахани

Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:16:00+03:00

2025-07-28T13:16:00+03:00

2025-07-28T14:42:00+03:00

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

происшествия

астрахань

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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора. Один маломобильный человек доставлен в больницу после частичного обрушения дома в Астрахани из-за стресса.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."Маломобильный гражданин из соседнего подъезда доставлен в АМОКБ с острой реакцией на стресс", - заявила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале.Власти отметили, что информация о трех пострадавших при частичном обрушении дома не соответствует действительности.

https://realty.ria.ru/20250728/glava-2031919533.html

астрахань

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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань