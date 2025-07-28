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В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены - РИА Новости, 28.07.2025
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12:56 28.07.2025 (обновлено: 13:09 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031900073.html
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены - РИА Новости, 28.07.2025
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены
В частичном обрушившемся доме в Астрахани из 131 помещения 94 было расселено, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:56:00+03:00
2025-07-28T13:09:00+03:00
астрахань
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. В частичном обрушившемся доме в Астрахани из 131 помещения 94 было расселено, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 16 человек."Как у меня в справке указано, из 131 помещения 94 уже сегодня расселено. Остальные по программе 2024 и 2025 года подлежат расселению", - говорит Бабушкин на видео, размещенном в Telegram-канале "Астрахань 24".
https://ria.ru/20250728/opershtab-2031892258.html
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астрахань, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены

В частично обрушившемся доме в Астрахани 94 из 131 помещения были расселены

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. В частичном обрушившемся доме в Астрахани из 131 помещения 94 было расселено, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 16 человек.
"Как у меня в справке указано, из 131 помещения 94 уже сегодня расселено. Остальные по программе 2024 и 2025 года подлежат расселению", - говорит Бабушкин на видео, размещенном в Telegram-канале "Астрахань 24".
Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 12:35
 
АстраханьПроисшествияОбрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
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