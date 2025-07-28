https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031900073.html

В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены

В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены - РИА Новости, 28.07.2025

В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены

В частичном обрушившемся доме в Астрахани из 131 помещения 94 было расселено, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:56:00+03:00

2025-07-28T12:56:00+03:00

2025-07-28T13:09:00+03:00

астрахань

происшествия

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. В частичном обрушившемся доме в Астрахани из 131 помещения 94 было расселено, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 16 человек."Как у меня в справке указано, из 131 помещения 94 уже сегодня расселено. Остальные по программе 2024 и 2025 года подлежат расселению", - говорит Бабушкин на видео, размещенном в Telegram-канале "Астрахань 24".

https://ria.ru/20250728/opershtab-2031892258.html

астрахань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астрахань, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани