https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031900073.html
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены - РИА Новости, 28.07.2025
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены
В частичном обрушившемся доме в Астрахани из 131 помещения 94 было расселено, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:56:00+03:00
2025-07-28T12:56:00+03:00
2025-07-28T13:09:00+03:00
астрахань
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. В частичном обрушившемся доме в Астрахани из 131 помещения 94 было расселено, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 16 человек."Как у меня в справке указано, из 131 помещения 94 уже сегодня расселено. Остальные по программе 2024 и 2025 года подлежат расселению", - говорит Бабушкин на видео, размещенном в Telegram-канале "Астрахань 24".
https://ria.ru/20250728/opershtab-2031892258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены
В частично обрушившемся доме в Астрахани 94 из 131 помещения были расселены