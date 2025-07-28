https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031891477.html

В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки

В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки - РИА Новости, 28.07.2025

В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки

Причина частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани устанавливается, взрыва газа не было, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:32:00+03:00

2025-07-28T12:32:00+03:00

2025-07-28T12:39:00+03:00

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Причина частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани устанавливается, взрыва газа не было, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города."Информации (о причине обрушения - ред.) пока нет, ждем. Взрыва газа там не было", - сообщили РИА Новости в ЕДДС.В понедельник МЧС РФ сообщило, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции.

https://ria.ru/20250728/dom-2031891969.html

астрахань

россия

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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани 2025-07-28T12:32 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)