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В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки - РИА Новости, 28.07.2025
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12:32 28.07.2025 (обновлено: 12:39 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031891477.html
В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки
В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки
Причина частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани устанавливается, взрыва газа не было, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:32:00+03:00
2025-07-28T12:39:00+03:00
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Причина частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани устанавливается, взрыва газа не было, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города."Информации (о причине обрушения - ред.) пока нет, ждем. Взрыва газа там не было", - сообщили РИА Новости в ЕДДС.В понедельник МЧС РФ сообщило, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции.
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астрахань
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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани устанавливают причину обрушения пятиэтажки

В Астрахани устанавливают причину обрушения подъезда в жилом доме

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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Причина частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани устанавливается, взрыва газа не было, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
"Информации (о причине обрушения - ред.) пока нет, ждем. Взрыва газа там не было", - сообщили РИА Новости в ЕДДС.
В понедельник МЧС РФ сообщило, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Обрушение подъезда в жилом доме в АстраханиПроисшествияАстраханьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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