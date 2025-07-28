https://ria.ru/20250728/astrahan-2031915473.html

В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома

В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома - РИА Новости, 28.07.2025

В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома

Движение транспорта перекрыли в районе частично обрушившегося дома в Астрахани, полиция оцепила место происшествия, сообщил журналистам представитель ГУМВД... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:20:00+03:00

2025-07-28T13:20:00+03:00

2025-07-28T13:22:00+03:00

происшествия

астрахань

астраханская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Движение транспорта перекрыли в районе частично обрушившегося дома в Астрахани, полиция оцепила место происшествия, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Астраханской области. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек. "В целях безопасности в настоящее время перекрыто движение транспорта с улицы Савушкина до улицы Степана Здоровцева. Проезд транспортных средств осуществляется по улице Анри Барбюса", - сказал он. Полицейские оцепили место происшествия и осуществляют беспрепятственный проезд специальной техники чрезвычайного ведомства.

https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031912924.html

астрахань

астраханская область

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Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани 2025-07-28T13:20 true PT0M40S

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происшествия, астрахань, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани