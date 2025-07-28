Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 28.07.2025 (обновлено: 13:22 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/astrahan-2031915473.html
В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома
В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома
Движение транспорта перекрыли в районе частично обрушившегося дома в Астрахани, полиция оцепила место происшествия, сообщил журналистам представитель ГУМВД... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:20:00+03:00
2025-07-28T13:22:00+03:00
происшествия
астрахань
астраханская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915406_0:315:617:662_1920x0_80_0_0_aeb29ad8812d6832aa5dd4749cf47c6f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Движение транспорта перекрыли в районе частично обрушившегося дома в Астрахани, полиция оцепила место происшествия, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Астраханской области. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек. "В целях безопасности в настоящее время перекрыто движение транспорта с улицы Савушкина до улицы Степана Здоровцева. Проезд транспортных средств осуществляется по улице Анри Барбюса", - сказал он. Полицейские оцепили место происшествия и осуществляют беспрепятственный проезд специальной техники чрезвычайного ведомства.
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031912924.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани
Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани
2025-07-28T13:20
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915406_0:257:617:719_1920x0_80_0_0_bb6eccab2c683b54b220687bab5b9018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома

В районе частично обрушившегося дома в Астрахани перекрыли движение транспорта

© РИА Новости / Симаков Павел | Перейти в медиабанкНа месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани
На месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Симаков Павел
Перейти в медиабанк
На месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Движение транспорта перекрыли в районе частично обрушившегося дома в Астрахани, полиция оцепила место происшествия, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Астраханской области.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек.
"В целях безопасности в настоящее время перекрыто движение транспорта с улицы Савушкина до улицы Степана Здоровцева. Проезд транспортных средств осуществляется по улице Анри Барбюса", - сказал он.
Полицейские оцепили место происшествия и осуществляют беспрепятственный проезд специальной техники чрезвычайного ведомства.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда
Вчера, 13:14
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала