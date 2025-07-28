https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html

Власти Армении не смогли сломить волю народа, заявил Карапетян

Власти Армении не смогли сломить волю народа, заявил Карапетян - РИА Новости, 28.07.2025

Власти Армении не смогли сломить волю народа, заявил Карапетян

Властям Армении не удалось усыпить волю армянского народа и сломить молодежь, заявил находящийся под арестом в Ереване предприниматель Самвел Карапетян. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:33:00+03:00

2025-07-28T11:33:00+03:00

2025-07-28T11:33:00+03:00

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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Властям Армении не удалось усыпить волю армянского народа и сломить молодежь, заявил находящийся под арестом в Ереване предприниматель Самвел Карапетян. "Им (властям – ред.) не удалось усыпить волю армянского народа. Им не удалось сломить нашу молодежь. Пройдя через войны, преследования, лишения и незащищенность, они остались стойкими и талантливыми, думающими о будущем Армении и живущими ради него", - говорится в заявлении Карапетяна, опубликованном советом по его защите. По словам предпринимателя, власти также не смогли заставить замолчать журналистов. Он добавил, что цепь информационного террора, лжи и манипуляций рушится, и благодаря настоящим журналистам, преданным своему делу, правда становится доступной нашему обществу. "Им не удалось сломить наших соотечественников, находящихся в тюрьмах Баку — людей, которые десятилетиями героически боролись и достойны исключительного уважения. Оказавшись за решеткой, они ежедневно смотрят в лицо смерти. Но даже там они продолжают высоко держать честь — свою и нашу, как подобает настоящему армянскому мужчине", - заявил Карапетян. Он подчеркнул, властям Армении не удалось также разрушить веру в миссию армянской Церкви. По его словам, чем больше они преследуют священников, тем больше армян обращаются к ним за благословением. "Чем ожесточеннее атаки на нашу Церковь, тем сильнее мы сплочены вокруг Святого Престола. В этих неудачах узкого правящего круга — залог нашего будущего. Наша принципиально новая политическая сила, наша формирующаяся команда будет основываться на лучших национальных качествах, на людях с несгибаемой волей народа, особенно на молодежи. Мы откроем новую страницу нашей истории — долгожданную, выстраданную... Мы сделаем это — по-своему", - говорится в заявлении Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250721/karapetyan--2030367282.html

https://ria.ru/20250723/karapetyan--2030781211.html

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в мире, армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, ташир