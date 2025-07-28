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Четыре человека погибли при ДТП в Архангельской области - РИА Новости, 28.07.2025
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15:41 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/arkhangelsk-2031966270.html
Четыре человека погибли при ДТП в Архангельской области
Четыре человека погибли при ДТП в Архангельской области - РИА Новости, 28.07.2025
Четыре человека погибли при ДТП в Архангельской области
Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате аварии на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, где оба транспортных средства после... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:41:00+03:00
2025-07-28T15:41:00+03:00
происшествия
архангельская область
гибдд мвд рф
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МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате аварии на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, где оба транспортных средства после столкновения загорелись, сообщили в ГАИ по региону. Авария произошла рано утром в понедельник на 723-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Столкнулись грузовой фургон и отечественный легковой автомобиль, которые съехали в кювет и загорелись. "Четверо погибших находились в легковом автомобиле. Из-за пожара личности погибших устанавливаются. Водитель грузового автомобиля получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении. Как уточнили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, столкнулись легковой автомобиль "Лада 211440" и грузовой фургон Citroen Jumper. "На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПЧ 26 Агентства ГПС и ГЗ, которые ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших", - отметили в агентстве.
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происшествия, архангельская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Архангельская область, ГИБДД МВД РФ
Четыре человека погибли при ДТП в Архангельской области

В Архангельской области 4 человека погибли при ДТП с грузовиком и легковушкой

© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской областиДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
ДТП на трассе М-8 Холмогоры в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской области
ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
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МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате аварии на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, где оба транспортных средства после столкновения загорелись, сообщили в ГАИ по региону.
Авария произошла рано утром в понедельник на 723-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Столкнулись грузовой фургон и отечественный легковой автомобиль, которые съехали в кювет и загорелись.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской областиДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
ДТП на трассе М-8 Холмогоры в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской области
ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
"Четверо погибших находились в легковом автомобиле. Из-за пожара личности погибших устанавливаются. Водитель грузового автомобиля получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении.
Как уточнили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, столкнулись легковой автомобиль "Лада 211440" и грузовой фургон Citroen Jumper. "На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПЧ 26 Агентства ГПС и ГЗ, которые ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших", - отметили в агентстве.
ДТП на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП
27 июля, 17:57
 
ПроисшествияАрхангельская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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