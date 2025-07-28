Четыре человека погибли при ДТП в Архангельской области
В Архангельской области 4 человека погибли при ДТП с грузовиком и легковушкой
© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской областиДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской области
ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
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МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате аварии на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, где оба транспортных средства после столкновения загорелись, сообщили в ГАИ по региону.
Авария произошла рано утром в понедельник на 723-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Столкнулись грузовой фургон и отечественный легковой автомобиль, которые съехали в кювет и загорелись.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской областиДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Архангельской области
ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области
"Четверо погибших находились в легковом автомобиле. Из-за пожара личности погибших устанавливаются. Водитель грузового автомобиля получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении.
Как уточнили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, столкнулись легковой автомобиль "Лада 211440" и грузовой фургон Citroen Jumper. "На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПЧ 26 Агентства ГПС и ГЗ, которые ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших", - отметили в агентстве.
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