https://ria.ru/20250728/arheolog-2031817989.html

Археолог рассказала, как черные копатели уничтожают прошлое России

Археолог рассказала, как черные копатели уничтожают прошлое России - РИА Новости, 28.07.2025

Археолог рассказала, как черные копатели уничтожают прошлое России

Черные копатели, расхищая древние могильники или погребения, уничтожают таким образом прошлое России, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T02:45:00+03:00

2025-07-28T02:45:00+03:00

2025-07-28T02:45:00+03:00

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Черные копатели, расхищая древние могильники или погребения, уничтожают таким образом прошлое России, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова. "Грабители, разоряя древние погребения, уничтожают бесценный антропологический материал, который сейчас на вес золота, потому что позволяет определить генетический облик древнего населения нашей страны. Они уничтожают не просто знания и память, они буквально уничтожают наше прошлое", - сказала она. Зеленцова подчеркнула, что больше всего от черных копателей "достается" могильникам муромы, мордвы, марийцев и других финских народов, погребения которых богаты украшениями из цветных металлов. Также ограблены древнерусские селища и курганные могильники, ограблены памятники на юге и русские села.

https://ria.ru/20250225/nakhodka-2000788214.html

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россия, российская академия наук