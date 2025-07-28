https://ria.ru/20250728/analitikskryabin-2031818687.html
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Ключевым условием для выбора инструментов для инвестирования является определение инвестиционной цели и приемлемого уровня риска, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:16:00+03:00
2025-07-28T03:16:00+03:00
2025-07-28T03:16:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568890443_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7ea10fac616147a41d9834e6eb9235e0.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ключевым условием для выбора инструментов для инвестирования является определение инвестиционной цели и приемлемого уровня риска, рассказал агентству "Прайм" рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин."Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — указал эксперт.Доходность от этих активов невелика, зато они высоко предсказуемы и не подвержены резким колебаниям.Тем, кто готов к резким колебаниям стоимости активов ради потенциально более высокой доходности, эксперт посоветовал рассмотреть рынок акций.К рисковым, но потенциально доходным сегментам Скрябин отнес застройщиков, технологические компании и молодые растущие бизнесы.
https://ria.ru/20250710/mintrud-2028253704.html
https://ria.ru/20250708/nakopleniya-2027808299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568890443_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9f96f0d6a5e3af8beccf2e84a00671ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Аналитик Скрябин: выбор инвестиционных инструментов зависит от поставленной цели