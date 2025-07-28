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Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - РИА Новости, 28.07.2025
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03:16 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/analitikskryabin-2031818687.html
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Ключевым условием для выбора инструментов для инвестирования является определение инвестиционной цели и приемлемого уровня риска, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:16:00+03:00
2025-07-28T03:16:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ключевым условием для выбора инструментов для инвестирования является определение инвестиционной цели и приемлемого уровня риска, рассказал агентству "Прайм" рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.&quot;Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций&quot;, — указал эксперт.Доходность от этих активов невелика, зато они высоко предсказуемы и не подвержены резким колебаниям.Тем, кто готов к резким колебаниям стоимости активов ради потенциально более высокой доходности, эксперт посоветовал рассмотреть рынок акций.К рисковым, но потенциально доходным сегментам Скрябин отнес застройщиков, технологические компании и молодые растущие бизнесы.
https://ria.ru/20250710/mintrud-2028253704.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание

Аналитик Скрябин: выбор инвестиционных инструментов зависит от поставленной цели

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Монитор с данными котировок - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ключевым условием для выбора инструментов для инвестирования является определение инвестиционной цели и приемлемого уровня риска, рассказал агентству "Прайм" рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
«

"Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — указал эксперт.

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Доходность от этих активов невелика, зато они высоко предсказуемы и не подвержены резким колебаниям.
Тем, кто готов к резким колебаниям стоимости активов ради потенциально более высокой доходности, эксперт посоветовал рассмотреть рынок акций.
К рисковым, но потенциально доходным сегментам Скрябин отнес застройщиков, технологические компании и молодые растущие бизнесы.
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