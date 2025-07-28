https://ria.ru/20250728/analitikskryabin-2031818687.html

Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание

Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - РИА Новости, 28.07.2025

Эксперт рассказал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание

Ключевым условием для выбора инструментов для инвестирования является определение инвестиционной цели и приемлемого уровня риска, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:16:00+03:00

2025-07-28T03:16:00+03:00

2025-07-28T03:16:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ключевым условием для выбора инструментов для инвестирования является определение инвестиционной цели и приемлемого уровня риска, рассказал агентству "Прайм" рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин."Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — указал эксперт.Доходность от этих активов невелика, зато они высоко предсказуемы и не подвержены резким колебаниям.Тем, кто готов к резким колебаниям стоимости активов ради потенциально более высокой доходности, эксперт посоветовал рассмотреть рынок акций.К рисковым, но потенциально доходным сегментам Скрябин отнес застройщиков, технологические компании и молодые растущие бизнесы.

https://ria.ru/20250710/mintrud-2028253704.html

https://ria.ru/20250708/nakopleniya-2027808299.html

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экономика, россия