https://ria.ru/20250728/alkogol-2031941959.html

На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое"

На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое" - РИА Новости, 28.07.2025

На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое"

Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное&Белое" в Вологодской области, у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:48:00+03:00

2025-07-28T14:48:00+03:00

2025-07-28T14:48:00+03:00

общество

вологодская область

вологда

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георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное&Белое" в Вологодской области, у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное&Белое" на Вологодчине. С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Филимонова, магазины сети продолжают работать, но алкоголь продавать не могут. Он отметил, что большинство торговых точек находятся в Вологде и Череповце. Губернатор 25 июля сообщал, что в Вологодской области закрылись уже 288 алкомаркетов из 610. В Вологде из 118 точек прекратили деятельность 79, еще 140 алкомаркетов из 265 закрылись в Череповце. Только на прошлой неделе была прекращена деятельность восьми алкомаркетов, а с начала июля – 18 алкомаркетов и шести "наливаек". С 1 марта вступил в силу в Вологодской области закон об ограничении розничной продажи алкоголя, согласно которому с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Правительство региона оказывает содействие в перепрофилировании предпринимателям, торгующим алкоголем, и предлагает льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года. В областном Фонде микрокредитования субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут воспользоваться выгодными условиями для приобретения специализированного оборудования и мебели, чтобы открыть новую торговую точку.

https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html

https://ria.ru/20250518/alkomarket-2017634017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, красное & белое