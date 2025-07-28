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На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое" - РИА Новости, 28.07.2025
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14:48 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/alkogol-2031941959.html
На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое"
На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое" - РИА Новости, 28.07.2025
На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое"
Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное&Белое" в Вологодской области, у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:48:00+03:00
2025-07-28T14:48:00+03:00
общество
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
красное & белое
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное&amp;Белое" в Вологодской области, у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. &quot;Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети &quot;Красное&amp;Белое&quot; на Вологодчине. С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.По словам Филимонова, магазины сети продолжают работать, но алкоголь продавать не могут. Он отметил, что большинство торговых точек находятся в Вологде и Череповце. Губернатор 25 июля сообщал, что в Вологодской области закрылись уже 288 алкомаркетов из 610. В Вологде из 118 точек прекратили деятельность 79, еще 140 алкомаркетов из 265 закрылись в Череповце. Только на прошлой неделе была прекращена деятельность восьми алкомаркетов, а с начала июля – 18 алкомаркетов и шести "наливаек". С 1 марта вступил в силу в Вологодской области закон об ограничении розничной продажи алкоголя, согласно которому с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Правительство региона оказывает содействие в перепрофилировании предпринимателям, торгующим алкоголем, и предлагает льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года. В областном Фонде микрокредитования субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут воспользоваться выгодными условиями для приобретения специализированного оборудования и мебели, чтобы открыть новую торговую точку.
https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html
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общество, вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, красное & белое
Общество, Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Красное & Белое
На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах "Красное&Белое"

В 58 магазинах "Красное и Белое" на Вологодчине приостановили продажу алкоголя

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМагазин сети "Красное и Белое"
Магазин сети Красное и Белое - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Магазин сети "Красное и Белое". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное&Белое" в Вологодской области, у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
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"Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное&Белое" на Вологодчине. С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила", - написал он в своем Telegram-канале.

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По словам Филимонова, магазины сети продолжают работать, но алкоголь продавать не могут. Он отметил, что большинство торговых точек находятся в Вологде и Череповце.
Губернатор 25 июля сообщал, что в Вологодской области закрылись уже 288 алкомаркетов из 610. В Вологде из 118 точек прекратили деятельность 79, еще 140 алкомаркетов из 265 закрылись в Череповце. Только на прошлой неделе была прекращена деятельность восьми алкомаркетов, а с начала июля – 18 алкомаркетов и шести "наливаек".
С 1 марта вступил в силу в Вологодской области закон об ограничении розничной продажи алкоголя, согласно которому с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
Правительство региона оказывает содействие в перепрофилировании предпринимателям, торгующим алкоголем, и предлагает льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года. В областном Фонде микрокредитования субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут воспользоваться выгодными условиями для приобретения специализированного оборудования и мебели, чтобы открыть новую торговую точку.
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