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"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
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19:57 28.07.2025 (обновлено: 20:38 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2032021722.html
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов
"Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29-е число из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:57:00+03:00
2025-07-28T20:38:00+03:00
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
общество
минск
уфа
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29-е число из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале.&quot;Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва — Минск — Москва, SU1604/1605 Москва — Самара — Москва, SU1844/1845 Москва — Минск — Москва, SU1260/1261 Москва — Уфа — Москва, SU1198/1199 Москва — Казань — Москва&quot;, — говорится в заявлении. На 29 июля отменены рейсы в Уфу, Алматы, Минск, Челябинск, Новосибирск, Ереван и Екатеринбург. Отмена рейсов "Аэрофлота"Авиакомпания сообщила об отмене 54 парных рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака. Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031951264.html
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аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", общество, минск, уфа, москва, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот", Общество, Минск, Уфа, Москва, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов

"Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар рейсов на 29 июля

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29-е число из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале.
«

"Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва — Минск — Москва, SU1604/1605 Москва — Самара — Москва, SU1844/1845 Москва — Минск — Москва, SU1260/1261 Москва — Уфа — Москва, SU1198/1199 Москва — Казань — Москва", — говорится в заявлении.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Пассажиры у стоек регистрации авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

Пассажиры у стоек регистрации авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина

Пассажиры у стоек регистрации авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина

Пассажиры ожидают вылета в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина

Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина

Мужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 3

Пассажиры у стоек регистрации авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 3

Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 3

Мужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 3
На 29 июля отменены рейсы в Уфу, Алматы, Минск, Челябинск, Новосибирск, Ереван и Екатеринбург.

Отмена рейсов "Аэрофлота"

Авиакомпания сообщила об отмене 54 парных рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры ожидают вылета в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.
Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".
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Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.
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АэрофлотХакерская атака на "Аэрофлот"ОбществоМинскУфаМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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