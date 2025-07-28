https://ria.ru/20250728/aeroflot-2032021722.html

"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов

"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов

"Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29-е число из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:57:00+03:00

2025-07-28T19:57:00+03:00

2025-07-28T20:38:00+03:00

аэрофлот

хакерская атака на "аэрофлот"

общество

минск

уфа

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29-е число из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва — Минск — Москва, SU1604/1605 Москва — Самара — Москва, SU1844/1845 Москва — Минск — Москва, SU1260/1261 Москва — Уфа — Москва, SU1198/1199 Москва — Казань — Москва", — говорится в заявлении. На 29 июля отменены рейсы в Уфу, Алматы, Минск, Челябинск, Новосибирск, Ереван и Екатеринбург. Отмена рейсов "Аэрофлота"Авиакомпания сообщила об отмене 54 парных рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака. Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031951264.html

https://ria.ru/20250728/krazha-2031996574.html

минск

уфа

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", общество, минск, уфа, москва, шереметьево (аэропорт)