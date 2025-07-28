https://ria.ru/20250728/aeroflot-2032021722.html
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов
"Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29-е число из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:57:00+03:00
2025-07-28T19:57:00+03:00
2025-07-28T20:38:00+03:00
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
общество
минск
уфа
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29-е число из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва — Минск — Москва, SU1604/1605 Москва — Самара — Москва, SU1844/1845 Москва — Минск — Москва, SU1260/1261 Москва — Уфа — Москва, SU1198/1199 Москва — Казань — Москва", — говорится в заявлении. На 29 июля отменены рейсы в Уфу, Алматы, Минск, Челябинск, Новосибирск, Ереван и Екатеринбург. Отмена рейсов "Аэрофлота"Авиакомпания сообщила об отмене 54 парных рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака. Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031951264.html
https://ria.ru/20250728/krazha-2031996574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", общество, минск, уфа, москва, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот", Общество, Минск, Уфа, Москва, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" отменил еще 12 пар рейсов
"Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар рейсов на 29 июля