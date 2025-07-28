https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031986304.html
"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса
"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса
За понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 54 парных рейса, сообщили в Минтрансе. Главные тезисы: РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:54:00+03:00
2025-07-28T16:54:00+03:00
2025-07-28T18:38:00+03:00
россия
аэрофлот
происшествия
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 54 парных рейса, сообщили в Минтрансе. Главные тезисы:Отмена рейсов "Аэрофлота"Авиакомпания сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака. Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.
https://ria.ru/20250728/krazha-2031996574.html
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, происшествия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Аэрофлот, Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса
"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса из запланированных 260
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 54 парных рейса, сообщили в Минтрансе. Главные тезисы:
- остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к выполнению;
- приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах;
- "Аэрофлот" при новых вынужденных отменах рейсов будет сокращать полеты на многочастотных маршрутах, где работают другие перевозчики;
- работа касс и переоформление билетов "Аэрофлота" настроены в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО;
- авиакомпания "Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации;
- заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании "Аэрофлот".
Отмена рейсов "Аэрофлота"
Авиакомпания сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака.
Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.
Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.
Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
1 из 4
Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
2 из 4
Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
3 из 4
Мужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
4 из 4
Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
1 из 4
Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
2 из 4
Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
3 из 4
Мужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
4 из 4
Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".
О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров
отмененных рейсов.