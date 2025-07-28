https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031986304.html

"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса

"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса

За понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 54 парных рейса, сообщили в Минтрансе. Главные тезисы: РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:54:00+03:00

2025-07-28T16:54:00+03:00

2025-07-28T18:38:00+03:00

россия

аэрофлот

происшествия

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 54 парных рейса, сообщили в Минтрансе. Главные тезисы:Отмена рейсов "Аэрофлота"Авиакомпания сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака. Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.

https://ria.ru/20250728/krazha-2031996574.html

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, аэрофлот, происшествия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)